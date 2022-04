Licia Nunez, da poco sbarcata sull’Isola | Parla delle sue ex, bellissime e famose

Licia Nunez è appena sbarcata in Honduras come concorrente dell’isola dei famosi ed ha già fatto parlare di sé. Dopo essere approdata insieme a Marco Senise, sono già iniziate a girare voci riguardo alle sue ex relazioni con donne famose.

Lucia del Curatolo, in arte Licia Nunez, nasce prima come modella e poi attrice e volto conosciuto del mondo dello spettacolo. Nata a Barletta nel 1978; già a 17 anni iniziano i primi suoi lavori come fotomodella.

Licia, da modella ad attrice

Licia è da sempre appassionata del mondo della recitazione ed è per questo che intraprende studi che le permettono di sfondare come attrice. Nel 2003 partecipa al film Alla fine della notte, nel 2004 in Balletto di guerra e nel 2007 in E guardo il mondo da un oblò.

Un ruolo principale lo ottiene nel film Le tre rose di Eva dove interpreta una delle protagoniste, Elena Monforte. Dopo la carriera artistica si dedica soprattutto ai reality e ai talent show. Ha partecipato come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le Stelle e nel 2020 era una dei concorrenti del Grande Fratello vip.

L’attrice ed ex modella e anche molto attiva sui social. La sua pagina Instagram è seguita da più di 300.000 followers e Licia condivide quasi quotidianamente con loro scatti della sua vita privata e non.

Le sua relazioni turbolente con due donne famose

Licia è dichiaratamente omosessuale; è nota la sua lunga relazione con un’altra donna celebre, Imma Battaglia oggi moglie di Eva Grimaldi. Proprio durante il suo soggiorno nella casa più spiata di Italia, Licia si è lasciata andare ad un lungo racconto della loro storia d’amore.

Racconta di aver vissuto un modo di amare differente. In effetti le due avevano 19 anni di differenza e quindi molto spesso Imma ha rappresentato per lei una figura che si avvicinava più ad una mamma che ad una compagna.

Nell’ultimo periodo, Licia ha avuto una relazione turbolenta con un’altra bellissima imprenditrice italiana, Barbara Eboli. La loro storia è iniziata dopo la fine di quella con Imma Battaglia. Mentre era dentro la casa del Grande Fratello, Barbara le inviò una lettera appassionata nella quale dichiarava tutto il suo amore per lei. Ma dopo poco l’idillio si ruppe e le due litigarono duramente.

E’ susseguito un lungo periodo di pace che le ha viste una accanto all’altra in una relazione serena, ma nel 2021 sono girate nuovamente voci di una loro rottura definitiva. Non sono arrivate smentite né conferme e ad oggi non è chiara la situazione sentimentale di Licia che, però, ora ha altri pensieri poiché è impegnata a passare le lunghe giornate come naufraga in Honduras.