Nancy Brilli, la rivelazione che sconvolge i suoi fans | Ecco il segreto del suo successo

La bella e brava attrice reagisce così ai tanti problemi degli ultimi anni e alle brutte notizie che ci arrivano giorno dopo giorno

Bella, brava, conosciutissima. Nancy Brilli ci dà un grande insegnamento. Riesce a sorridere alla vita, nonostante le difficoltà che le sono occorse negli ultimi anni e nonostante le brutture che, quasi minuto dopo minuto, ci bombardano. Dovremmo fare tutti così!

Fu il regista Pasquale Squitieri a farla esordire al cinema. Nancy Brilli, infatti, frequentava lo stesso istituto della figlia. Da quel momento, una lunga carriera al cinema, ma, soprattutto in televisione

Appena 58enne, Nancy Brilli è un’attrice molto apprezzata. Di origini ucraine, rimane orfana di madre dall’età di 10 anni. Vincitrice del premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 1990 e ai Nastri d’argento 1990 per il ruolo nel film “Piccoli equivoci”.

E’ solo uno dei film di grande successo in cui Nancy Brilli recita. Detto dell’esordio con Squitieri, nel film “Claretta”, del 1984. Ma la ricordiamo anche nel film “Febbre da cavallo – La mandrakata”, sequel dell’iconico film con Gigi Proietti nei panni di Mandrake. Più recentemente, la ricordiamo in “La vita è una cosa meravigliosa” e nei due film di Fausto Brizzi “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi”.

Ancor più lunga la carriera in tv con fiction di successo come “Commesse” e “Il bello delle donne”. Negli ultimi anni, però, l’abbiamo vista sempre meno sugli schermi. Questo, ovviamente, ci dispiace molto. Una grave malattia l’ha frenata. Ma non per questo perde il sorriso.

Il sorriso nonostante tutto

Negli ultimi anni, la popolare attrice, infatti, ha dovuto subire ben otto operazioni. Questo a causa di una patologia molto seria, che non le dà tregua. E che, quindi, ha rallentato la sua lanciatissima carriera. L’attrice ha anche subito l’asportazione dell’utero.

Questo a causa della endometriosi, che la affligge da tempo. Si tratta di un’infiammazione cronica degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla presenza anomala, in questi organi, di cellule endometriali che, in condizioni normali, si trovano solo all’interno dell’utero. Una malattia che affligge un numero sempre crescente di donne.

Ma nonostante questo problema e nonostante le brutte notizie che arrivano dal mondo, la bella e brava Nancy non ha perso la voglia di vivere e di essere felice: “Sorrido. Il mondo ci mitraglia di notizie spaventose, ma non ci sto ad abbattermi. Ce la metto tutta, per me e per tutti quelli che non ce la fanno, perché hai voglia a dirci che va tutto bene, c’è chi ha bisogno di un aiuto in più. Guarda: si fa così. Non dimentichiamolo, va bene?”.

Questo il commento ad alcune foto pubblicate in cui la vediamo sorridente e felice. Bellissima!