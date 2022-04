Riconoscete questa bimba? Oggi è una delle cantanti più brave e sexy sulla scena

Negli anni, abbiamo imparato ad apprezzare la grande bravura canora della nostra bimba misteriosa. Ma anche la sua bellezza e la sua sensualità

La sua bravura la conosciamo da anni. Così come la sua carica sensuale. E’ una donna bellissima e sexy. Ha pubblicato sui social network questa sua foto da bambina. Sembrava già un peperino ai tempi…

Non l’avete riconosciuta? Strano, eppure gli elementi per farlo ci sono già tutti. Vi diamo allora qualche indizio. Oggi ha 31 anni ha raggiunto il successo già da tempo. La sua arte e la sua presenza scenica hanno conquistato tutti fin dagli esordi. Molto brava, ma anche molto bella e sexy, come abbiamo imparato a scoprire.

Negli anni, abbiamo imparato ad apprezzare la grande bravura canora della nostra bimba misteriosa. Ma anche la sua bellezza e la sua sensualità. Nel video di uno dei suoi ultimi successi, la bella cantante, infatti, è in abiti succinti e autoreggenti nere ben in vista. Uno schianto che ha fatto andare in visibilio i tanti followers.

Non avete ancora capito? Beh, non possiamo mica dirvi il titolo del suo ultimo brano…. E’ così famoso che indovinereste subito… E allora possiamo dirvi che è originaria di Roma.

Neanche adesso avete indovinato? Allora un ultimo indizio: si classifica seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Suvvia, così è davvero troppo semplice!

Tenerezza sui social

Stiamo parlando, evidentemente della bravissima e bellissima Elodie! Tra il 2016 e il 2018 Elodie è stata sentimentalmente legata al collega Lele, che ha conosciuto proprio durante la trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Raggiunge la consacrazione popolare partecipando al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano “Tutta colpa mia”. Partecipa nuovamente come concorrente al Festival di Sanremo 2020 con “Andromeda” e in veste di co-conduttrice alla seconda serata dell’edizione del 2021.

Quelli sono gli anni più intensi. Dal 2019 al 2021 è stata legata al rapper Marracash. La storia d’amore è terminata nell’estate 2021, sebbene Elodie e Marracash abbiano continuato a lavorare insieme, sia alla realizzazione del quarto album di Elodie sia per il video di “Crazy Love” di Marracash e la copertina dell’album del rapper, che lo vede al fianco di Elodie in un ipotetico ritratto di famiglia.

La bellezza e la carriera di Elodie si potevano intuire già guardandola in foto, piccolissima. E’ stata proprio la cantante a pubblicare questa foto sui social. Vestito variopinto e capelli già riccissimi. La cantante ha postato sul suo profilo Instagram una sua foto di quando era ancora una bambina e ha scatenato i commenti più teneri del web.