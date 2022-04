Tik Tok, arriva la nuova funzione | Con questa novità cambieranno i contenuti

Nel giro di pochi anni è diventato uno dei social network più seguiti. Soprattutto tra i più giovani. Adesso arriva un nuovo tasto

Non conosce crisi. Anzi. I lunghi periodi trascorsi in casa a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus, gli hanno fatto spiccare il volo. Parliamo di Tik Tok. Il social network, però, non è solo un passatempo o un divertimento. Per qualcuno è fonte di enormi guadagni.

Tik Tok è un social network cinese lanciato nel 2016. Attraverso l’app, gli utenti possono creare brevi clip musicali di durata variabile (fino a 15 o fino a 180 secondi) ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari ai loro video.

Nel giro di pochi anni è diventato uno dei social network più seguiti. Soprattutto tra i più giovani. Nel 2020, la 16enne Charli D’Amelio del Connecticut è stata la prima persona al mondo a raggiungere 100 milioni di follower sulla piattaforma.

Perché il target è più o meno quello. Anche se, in questi anni, Tik Tok è cresciuto a dismisura. E l’età non conta. Nell’agosto 2020 ha superato 1 miliardo di utenti in tutto il mondo in meno di quattro anni. Caso emblematico, il nostro Khaby Lame. Che sui social network – e in particolare su Tik Tok – è diventato così popolare da arrivare alla ribalta nazionale.

Ecco la nuova funzione

Con queste cifre, era inevitabile che ben presto Tik Tok diventasse un business per molti. Anche perché, se, all’inizio, veniva in un certo senso premiato il merito, mostrandosi in attività che richiedevano un qualche talento, ora non è così. Come in ogni fenomeno umano è arrivata ben presto la degenerazione. E quindi, ora, anche (anzi, soprattutto) il trash premia economicamente.

Secondo il portale Money.it i Tiktoker più famosi guadagnano fino a 300.000 dollari per un post sponsorizzato. Ovviamente, per poter ambire a queste cifre si devono avere milioni di follower. Proprio come Khaby Lame. In generale, per i “Tiktoker di tutti i giorni” gli introiti non sono comunque trascurabili, dato che si parla di cifre che vanno dai 50 ai 250 dollari a post.

Luogo in cui si fanno soldi. Ma luogo in cui, purtroppo, si incita anche alla violenza. E sappiamo quanti danni questo possa portare, soprattutto in questo periodo di forti contrapposizioni. Soprattutto in questo periodo dove la fragilità dei giovani è sempre più evidente. Pensate che, tra ottobre e dicembre 2021 sono stati rimossi ben 85 milioni di video che violano la policy.

E, allora, è rivoluzionario il test che il social network sta facendo in questo periodo. Attraverso il proprio blog, infatti, Tik Tok ha annunciato che sta testando un modo per consentire agli utenti di contrassegnare i commenti irrilevanti o inappropriati con il tasto “Non mi piace”.

Una funzione che, da più parti, viene invocata da tempo sui social network. Che purtroppo sono diventati lo sfogatoio di molti. Sarebbe una funzione utile, anche perché, chi riceverebbe diversi “dislike” verrebbe monitorato ed eventualmente estromesso dalla piattaforma.