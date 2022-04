Camila Cabello, avete idea di quanto costi andare in giro come lei? Il suo outfit vale una fortuna

La cantante Camilla Cabello sta scalando le classifiche internazionali da diverso tempo. Vi siete mai chiesti quanto costino i suoi outfit?

Cantautrice e attrice di origini cubane, naturalizzata statunitense, Camilla Cabello ha raggiunto la notorietà insieme al gruppo Fifth Harmony per poi dedicarsi alla sua carriera solista, con ottimi risultati.

Nel 2016 ha ottenuto un successo internazionale con il singolo Havana, che ha conquistato le classifiche e le radio di tutto il mondo. A questo ha fatto seguito il brano Señorita, realizzato insieme a Shawn Mendes.

Il successo mondiale

Nata nel 1997 a Cojímar, un villaggio di Cuba non molto distante da L’Avana, Camilla Cabello si è trasferita con la famiglia a Miami (in Florida) quando aveva 5 anni. Da ragazza ha abbandonato gli studi in seconda superiore per seguire la sua più grande passione, la musica.

Così nel 2012 ha tentato la fortuna, iscrivendosi alle audizioni di X Factor. Dopo essere stata eliminata, è tornata insieme alle Fifth Harmony, gruppo tutto al femminile con il quale ha raggiunto la terza posizione alla finale del talent show.

La band ha riscosso un buon successo ed ha pubblicato due album. Ma nel 2016 Camilla ha deciso di lasciare il gruppo per dedicarsi alla sua carriera solista. Già nel 2015 la cantante ha collaborato con Shawn Mendes, realizzando il singolo I Know What You Did Last Summer, diventato disco di platino.

Dopo aver abbandonato le Fifth Harmony, ha collaborato con il rapper Machine Gun Kelly nella canzone Bad Things. La cantante ha poi lavorato insieme ad altri grandi artisti, arrivando ad incidere il brano Hey Ma insieme a Pitbull e J Balvin, contenuto nella colonna sonora del film Fast & Furious 8.

Dopo una serie di successi, tra cui le già citate Havana e Señorita, nel 2019 ha pubblicato i singoli Shameless e Liar, anticipando l’uscita del suo secondo album intitolato Romance. Quest’anno Camilla ha pubblicato il disco Familia, uscito lo scorso 8 aprile, nel quale ha collaborato con artisti del calibro di Ed Sheeran e Willow.

Quanto vale l’outfit della cantante?

Camilla Cabello è una delle cantanti più interessanti del momento: giovane e talentuosa, ha già ottenuto grandi risultati e sta lavorando a nuovi progetti.

Visto il successo internazionale, ormai è diventata una vera star e – come tale – non può fare a meno di concedersi diverse soddisfazioni. Tra queste, spiccano i suoi outfit firmati e costosissimi.

In questi giorni la cantante ha attirato l’attenzione dei media e delle riviste di gossip per via del suo total look Gucci.

Avete idea di quanto costi il suo outfit? Solamente il Blazer ha un prezzo di 2.300 euro, mentre per gli short sono 1.400 euro. Infine i tacchi della cantante hanno un prezzo di 870 euro.