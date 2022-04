Clarissa Selassié, le rivelazioni piccanti della principessa | la serie A inizia a tremare

Le sorelle Selassié hanno partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello VIP, attirando molte attenzioni. Ora sono uscite dalla casa ma continuano a far parlare di sé. In particolare Clarissa si è aperta a delle rivelazioni intime.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié sono entrate nella casa del Grande Fratello come concorrente unico e presentandosi come le pronipoti dell’ultimo imperatore dell’Etiopia, Hailé Selassié.

Le giovani principesse hanno sempre vissuto tra Roma e Londra nel lusso totale. Nella Capitale, risiedono in uno splendido appartamento affacciato su piazza di Spagna. Come se non bastasse, hanno hairstylist e make-up artist a domicilio che si prendono cura del loro look. A questi si aggiunge un autista privato.

Ma le loro affermazioni sull’origine regale sono state messe in discussione in più occasioni, scatenando non poche polemiche. Proprio durante la partecipazione al GF VIP, loro padre è stato arrestato e al momento sarebbe in un carcere a Lugano, in Svizzera, per via di una truffa da 10 milioni di franchi.

Il vero nome di quest’ultimo è Giulio Bissiri. Nato in Etiopia, secondo le fonti non avrebbe nessun legame di sangue con l’imperatore etiope. Bissiri è, infatti, il figlio del giardiniere italiano che ha lavorato presso il palazzo imperiale di Selassié.

Le tre sorelle hanno risposto alle accuse e alle polemiche, continuando ad affermare di discendere dall’imperatore.

La sesta edizione del GF VIP si è conclusa con la vittoria di Jessica. Ma ognuna delle principesse si è contraddistinta nel corso del reality, raggiungendo la notorietà e ottenendo un grandissimo seguito anche sui social.

La rivelazione di Clarissa

Oggi ci concentreremo sulla più piccola delle Selassié: Clarissa. Quest’ultima infatti ha 19 anni e, negli ultimi tempi, ha fatto parlare di sé suscitando la curiosità dei suoi followers.

Ciò che ha scatenato l’interesse dei fan è la sua vita sentimentale. Nella casa di Cinecittà aveva conosciuto Antonio Medugno, uno degli ultimi arrivati, con il quale era nato un flirt.

Ma ora sembrerebbe esserci un colpo di scena. Clarissa ha spiegato di essere rimasta delusa dal comportamento di Antonio, che durante il GF VIP si è alleato con le sue rivali Nathaly Caldonazzo e Delia Duran.

La relazione tra la principessa e Medugno, quindi, non è più così stabile e lei stessa ne ha parlato con molta titubanza per poi ammettere di essere stata contatta da diverse celebrità, tra cui un calciatore dell’Inter fidanzato, e di aver iniziato a frequentare un’altra persona.

Non sappiamo quale sia il nome del misterioso principe azzurro e la stessa Clarissa si è mostrata parecchio riservata parlando di lui. Sui social, ha affermato di essere in una relazione con una “bellissima persona”, per lei tanto “speciale”, ma che ci tiene alla propria privacy.