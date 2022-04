Giovanni Vernia, brutto incidente per il comico | Messo ko durante le festività

48enne, Giovanni Vernia è noto soprattutto per l’interpretazione del personaggio comico Jonny Groove. Ma ecco cosa gli è successo

C’è preoccupazione per Giovanni Vernia. Il comico e conduttore radiofonico genovese ha avuto un brutto incidente durante le festività pasquali. E una delle ultime sue foto ce lo mostra non in buone condizioni su un lettino d’ospedale. Ecco cos’è successo e come sta.

48enne, Giovanni Vernia è noto soprattutto per l’interpretazione del personaggio comico Jonny Groove, comparso per la prima volta a Zelig e protagonista anche al cinema in un film diretto dallo stesso Vernia, “Ti stimo fratello”.

Uno dei comici più apprezzati degli ultimi anni, sebbene il suo percorso fosse totalmente diverso: Giovanni Vernia, infatti, è laureato con il massimo dei voti in ingegneria elettronica. Nonostante già da giovane fosse stato assunto in un’azienda, si dedica parallelamente all’attività di comico e della recitazione. Entrambe, progressivamente, prenderanno il sopravvento.

E così, agli inizi del 2007 comincia a costruire e a far crescere il suo personaggio più celebre, Jonny Groove, una parodia del mondo della notte, che lo fa approdare ai laboratori Zelig On The Road di Verona e Rimini (stagione 2007/2008). A giugno del 2008 entra a far parte del cast della trasmissione Zelig Off (in seconda serata su Canale 5) e successivamente a Zelig.

Jonny Groove, comunque, non è il suo unico personaggio, dato che si cimenta con successo anche con le imitazioni. Tra le più riuscite ricordiamo certamente quella di Marco Mengoni, ma anche di Fabrizio Corona, Gianluca Vacchi, Jovanotti, Fedez, Robert De Niro, Sergio Mattarella, Claudio Baglioni e Vasco Rossi.

Il brutto incidente

Giovanni Vernia è quindi uno dei comici più in voga degli ultimi anni. Il suo Jonny Groove è entrato nell’immaginario collettivo con quel suo gergo e quel suo slang che scimmiotta il modo di parlare dei giovani di oggi.

Proprio “Ti stimo fratello” è uno dei due film in cui appare Giovanni Vernia, nel 2012. L’altro è “Mai Stati Uniti”, dell’anno successivo, il 2013. Ma oggi per Giovanni Vernia è il momento del dolore e per i suoi fan della preoccupazione.

Uno degli ultimi post pubblicati dal popolare comico, infatti, ce lo mostra sul lettino d’ospedale, con la gamba sinistra totalmente ingessata fino al ginocchio. Per lui una frattura al metatarso. Durante le festività pasquali, quindi, Giovanni Vernia è rimasto vittima di un incidente, che adesso lo terrà per un po’ fermo. O, comunque, con spostamenti limitati.

Ma lui non perde mai la voglia di scherzarci su: “Quando questa cosa di lamentarsi delle solite sorprese nelle uova di Pasqua ti sfugge di mano e ci trovi le stampelle…” scrive a commento della foto. Auguri per una pronta guarigione!