Joe Bastianich, questa volta ha proprio esagerato! Tradisce così le suo origini italiane

Joe Bastianich gioca sempre a provocare il suo pubblico. Si mostra sotto una veste cinica ed estremamente dura, ma questa volta sta esagerando. Il pubblico italiano non perdonerà facilmente l’affronto che Joe ha fatto tramite un post su Instagram.

Eppure sembrava orgoglioso delle sue origini italiane. Non ha mai nascosto di essere figlio di esiliati dell’Istria, anzi. Ha sempre raccontato con fierezza delle vicende dei suoi parenti che hanno trovato la fortuna oltreoceano.

L’Italia da sempre nel suo cuore

È rimasto grato all’Italia dove ha avuto uno straordinario successo e per questo ha deciso di trasferirsi e intraprendere la sua attività imprenditoriale. Joe, dopo aver conosciuto il suo amico e socio Mario Batali ha aperto il suo primo ristorante a Milano, il Babbo ristorante ed enoteca.

Da quella prima esperienza sono nati altri sette punti vendita che hanno portato il nome di Bastianich sulla vetta dell’Olimpo della ristorazione. Questo successo gli ha permesso anche di sfondare nel mondo della televisione. Nel 2014, infatti, diventa giudice del show cooking Masterchef. Per 5 edizioni consecutive è intento ad assaggiare i piatti dei concorrenti e a premiarne o condannarne il gusto.

Parallelamente Bastianich continua la carriera imprenditoriale espandendo il suo impero sia in Italia che all’estero ed allargando i suoi interessi anche al mondo dell’enologia. E’ diventato, infatti, produttore di un’etichetta di eccellenza di vini famosi in tutto il mondo.

Adesso Bastianich fa la spola tra New York e l’Italia. La sua famiglia è residente negli Stati Uniti, ma Bastianich non si tira mai indietro quando vola dall’Italia oltreoceano per trovare la moglie Deanna e i suoi tre figli, Olivia, Miles ed Ethan. A completare il quadretto familiare anche due cani dai nomi bizzarri, quattro e Vasco.

Joe Bastianich, il suo post su Instagram. Ma come ha potuto?

Bastianich, oggi 54enne é uno dei volti più famosi nel campo della ristorazione, ma è anche un apprezzato intrattenitore televisivo. Joe è molto attivo anche sui social dove interagisce con i suoi moltissimi followers grazie a foto e video che l’imprenditore pubblica quasi quotidianamente.

L’ultimo è però una provocazione per il pubblico italiano. Joe ha postato degli scatti che lo ritraggono mentre indossa la divisa da pizzaiolo. E’ tutto perfetto, le sue origini italiane sembrano onorate al meglio, ma c’è un particolare che non sfugge ai più. Il commento al post rovina tutto!

Joe chiede dove sia l’ananas per condire la sua prossima pizza. Per gli italiani tutto ciò è inconcepibile e i commenti sono tutti contro l’imprenditore. La pizza con l’ananas è proprio un’americanata e il suo pubblico, appassionato di cucina, non può accettare un tale affronto!

Ci auguriamo che Joe stesse proprio scherzando e che invece fosse intento ad infornare una strepitosa pizza Margherita!