José Mourinho, avete mai visto la figlia? E’ un vero schianto ed è la “Special One” dei social

Lui è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. José Mourinho ha avuto e sta avendo il merito di aver riportato al centro della narrazione anche la Roma, sua attuale squadra. Da sempre, infatti, i giallorossi, sono fagocitati da Juventus, Inter e Milan. Ma Mourinho, che li allena da quest’anno, fa sempre parlare di sé. E, adesso, anche la figlia Tita.

Portoghese, José Mourinho è considerato uno dei migliori allenatori della propria generazione, viene da molti soprannominato The Special One, come lui stesso si definì nel 2004 durante la conferenza stampa di presentazione al Chelsea. Con il Chelsea si aggiudica due campionati (2005 e 2006), due Coppe di Lega (2005 e 2007), una Coppa d’Inghilterra (2006-2007) e una Supercoppa inglese (2005).

Anche se la sua ascesa inizia in patria con il Porto: in due stagioni e mezza vince due campionati (2003 e 2004), una Coppa (2003) e una Supercoppa nazionale (2003), ma soprattutto una Coppa UEFA (2003) e una Champions League (2004).

Nel cuore dei tifosi dell’Inter, che conduce alla vittoria di due campionati (2009 e 2010), una Coppa Italia (2010), una Supercoppa italiana (2008) e una Champions League (2010). E’ lui l’allenatore del “triplete”.

Dopo la partenza dall’Inter, con il Real Madrid in in tre anni si aggiudica un campionato (2012), una Coppa del Re (2011) e una Supercoppa spagnola (2012), e poi al Chelsea, con cui in due stagioni e mezza vince un altro campionato (2015) e un’altra Coppa di Lega (2015). Dal 2016 al 2018 allena il Manchester Utd, con cui vince una Supercoppa inglese (2016), una Coppa di Lega (2017) e un’Europa League (2017).

Insomma, ha vinto quasi ovunque. Solo con il Tottenham, dove allena dal 2019 al 2021, non riesce a trionfare. Ma, adesso, i tifosi della Roma si augurano che Mourinho possa tornare a essere “Special one”.

La figlia di José Mourinho

Ed è certamente speciale la figlia di José Mourinho. Il trainer portoghese è sposato dal 1989 con Matilde Faria, ha 2 figli Matilde Faria Felix Mourinho, Tita, e José Mario Faria Felix Mourinho. Ci concentriamo proprio su di lei. Matilde Faria è la più grande dei due e viene chiamata affettuosamente dal papà Tita. Lo “Special One” si è anche tatuato il nome sul braccio.

Lei è davvero bellissima. Una delle sue prime apparizioni pubbliche è del 2015, proprio al fianco del padre che ritirava un premio. Un mini abitino di colore nero che lasciava ben poco all’immaginazione.

Sui social è ovviamente molto attiva. E si mostra spesso in tutta la sua bellezza, ma a che in location esotiche. Soprattutto in luoghi di mare. Farà strada, la bella Tita. Del resto, essere “Special” è di famiglia…