Laura Torrisi, la sua carriera sembra aver premuto decisamente sul freno | Il dramma dell’attrice

Negli ultimi anni la sua carriera, che era lanciatissima, ha avuto una frenata. Ecco cosa affligge l’ex di Leonardo Pieraccioni

Assurge alle cronache partecipando al Grande Fratello. Poi la carriera di attrice e la relazione con Leonardo Pieraccioni. Oggi, però, non vediamo da un po’ in onda Laura Torrisi. E c’è un motivo molto serio, che ha a che fare con la sua salute.

42enne originaria di Catania, come detto Laura Torrisi diventa famosa nel 2006, partecipando al Grande Fratello. Viene eliminata in semifinale con il 50% dei voti. Per lei, in realtà, già qualche apparizione prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Arriva infatti alle finali di Miss Italia e ha delle piccole parti in due capisaldi della comicità italiana degli ultimi anni: “Il signor quindicipalle” di Francesco Nuti e “Lucignolo” di Massimo Ceccherini.

Ma la sua carriera e la sua vita svoltano nel 2007. In quell’anno, infatti, Laura Torrisi ottiene il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo in Una moglie bellissima, film di Leonardo Pieraccioni, con il quale inizia una storia d’amore. I due restano legati fino al 2014 e dalla loro unione nasce anche una figlia di nome Martina.

Dopo le stagioni televisive de “L’onore e il rispetto” e “Il peccato e la vergogna”, la carriera di Laura Torrisi sembra aver premuto decisamente sul freno. Questo ci dispiace molto. Ma c’è un motivo molto serio che riguarda la sua salute.

La malattia di Laura Torrisi

E’ stata la stesa attrice catanese, infatti, a rivelare di essere afflitta da anni dall’endometriosi. E di aver dovuto ricorrere, purtroppo, a diverse operazioni chirurgiche. Questo, ovviamente, l’ha frenata moltissimo sul lavoro.

Ma cos’è l’endometriosi? Si tratta di un’infiammazione cronica degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla presenza anomala, in questi organi, di cellule endometriali che, in condizioni normali, si trovano solo all’interno dell’utero. Una malattia che affligge un numero sempre crescente di donne.

I sintomi tipici della malattia sono: dolore pelvico, particolarmente in fase peri-mestruale; mestruazioni dolorose; dolore durante i rapporti sessuali, accentuati nel periodo pre e post mestruale; irregolarita’ dei cicli mestruali con perdite ematiche anomale dai genitali; dolore alla defecazione; sterilità.

Laura Torrisi, purtroppo, è una delle tante donne che in Italia devono combattere con questa malattia che è a tutti gli effetti invalidante. Da qui, dunque, i problemi con la sua carriera, che invece era lanciatissima. Noi, ovviamente, ci auguriamo che possa mettere tutto alle spalle e tornare presente sugli schermi come un tempo.