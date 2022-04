Obesità e gravidanza, i risultati sorprendenti della ricerca scientifica | Gli effetti della perdita di peso sulle donne

Quando perdere peso è “inutile”. Uno studio molto importante portato avanti di recente parla decisamente chiaro. Scopriamo di cosa si tratta e perché è così importante saperlo.

Diventare madre è uno dei sogni che molte donne sperano di realizzare, prima o poi. Rischiare di non averne, quindi, può essere davvero traumatico. Per le persone che soffrono di obesità, da questo punto di vista, i rischi non sono affatto pochi.

Già, perché se per migliorare la loro salute metabolica è sufficiente perdere peso, non vale lo stesso concetto per la fertilità. Lo ha evidenziato uno studio condotto dagli esperti del Penn State College of Medicin.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Plos Medicine. Tale studio ha valutato 379 donne con obesità e difficoltà a rimanere incinte.

Il lavoro di ricerca ha analizzato nel dettaglio l’effetto della dieta e dell’attività fisica sul campione di pazienti, facendo emergere quanto detto in precedenza: portando avanti un rigoroso regime alimentare, non ha portato ad alcun vantaggio in termini di probabilità di avere una gravidanza e partorire un bambino sano.

Donne sovrappeso, non migliora la fertilità: i dettagli

In particolare, le donne sono state suddivise in due differenti gruppi. Il primo è stato sottoposto, per ben sedici settimane, ad un programma di attività fisica. Il secondo, per lo stesso periodo di tempo, ha condotto esercizio fisico ed una dieta intensa che prevedeva l’utilizzo di farmaci e prodotti sostitutivi dei pasti.

Alla fine del programma, le donne sottoposte a dieta hanno perso mediamente il 7% del loro peso corporeo. Purtroppo, però, i tre cicli di trattamenti standard per l’infertilità a cui sono state sottoposte non hanno avuto esisti significativamente diversi da quelli delle donne dell’altro gruppo.

In particolar modo, alla fine del programma portato avanti dai ricercatori, 23 delle 188 donne che avevano seguito un piano di attività fisica ed erano state a dieta, hanno avuto un figlio sano (12,2%) ed altre 29 sono diventate madri (15,2%). Al di là di ciò, un altro dato è stato sottolineato dagli esperti.

Il programma di dieta intensiva ha comunque offerto alle donne maggiori benefici in termini di salute. Oltre a perdere peso, la dieta ha consentito anche una riduzione della sindrome metabolica, ovvero un insieme di condizioni che possono alimentare il rischio di diabete, ictus e malattie cardiache.

Ed in effetti, dopo le sedici settimane relative al programma messo in atto, l’incidenza della sindrome metabolica è passata dal 52,8% al 32,2 % nel gruppo delle donne a dieta rispetto a quella evidenziata nel gruppo che ha seguito solo un programma di attività fisica (dal 53,6% al 49,4%).