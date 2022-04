Vietato fumare anche all’aperto! La drastica decisione che preoccupa milioni di “viziati”

Saranno vietate del tutto le sigarette e non solo al chiuso. La città ha deciso di bandire questo vizio per l’alto inquinamento che comporta.

Qualcuno, prima o poi, doveva pur farlo, dato che lo scempio mostrato ogni anno è del tutto fuori luogo. Si è provato a fare di tutto pur di evitare l’inquinamento dovuto da essi, ma proprio i cittadini non riescono a spegnerli in un portacenere, che sia mobile, fisso o portatile.

Anzitutto, vi è da ricordare che il fumo nuoce gravemente alla propria salute, oltre che a quella di chi sta accanto al fumatore. In più, se ci si comporta anche da incivili, sporcando ovunque capita, si creano disagi anche all’ambiente.

In particolar modo, a soffrire da tale abitudine è quello marino, visto che le cicche finiscono, spesso, in mare. Questo fatto non può che creare danno ai pesci che le ingeriscono e muoiono.

In oltre, vi è sempre da ricordare che il tipo di materiale con cui sono composte non è biodegradabile e ci vogliono decenni prima che scompaia nel nulla. Tutto questo disagio ha portato il municipio di una città a imporre il divieto a tale agonia. Inizialmente, si era partiti con alcuni lidi, per poi estendersi in tutto il territorio gestito dal municipio.

In particolare, una città ha scelto di evitare le sigarette in spiaggia, non solo come mozziconi, ma è vietato del tutto fumare.

I dettagli inerenti al divieto di sigarette in spiaggia

Il grande successo avvenuto lo scorso anno sui 4 lidi in cui era stato proposto, ha convinto l’amministrazione cittadina ad estendere il divieto. “Ci saranno meno rifiuti, oltre che ad essere delle aree di vita più sane. Importante sarà l’apporto all’ambiente”, fanno sapere dal municipio. Il tutto partirà in piena stagione estiva, a luglio, quando i controlli saranno più serrati.

Vi sarà la guardia urbana ad accertarsi dell’adempimento della norma. In primo luogo, la persona beccata a fumare sarà richiamata. Poi, se è irriducibilmente incivile, sarà anche multata. L’iniziativa non è stata seguita soltanto da questa città, ma già esistono nel mondo delle spiagge “smoke free”.

Ci troviamo in Spagna, dove la realtà dei fatti è proprio questa. La recente decisione del municipio di Barcellona è solo il seguito di altre iniziative avviate all’interno del paese. Anche in Andalusia, alle Isole Canarie, a Valencia e in Galizia si è arrivati a questo punto.