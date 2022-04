Alberto Matano, quella volta con Catherine Spaak | “Non mi capiterà mai più nella vita”

Catherine Spaak è tristemente deceduta lo scorso 17 aprile, dopo aver lasciato il segno nel mondo dello spettacolo del Paese. Il giornalista Alberto Matano ha voluto ricordare la celebre cantante e attrice.

Alberto Matano è uno dei giornalisti più popolari al momento. In seguito alla triste dipartita dell’amata Catherine Spaak, ha voluto ricordarla condividendo ancora una volta il suo sorriso e la sua simpatia.

Il giornalista, infatti, ha avuto modo di intervistarla in più di un’occasione. E ogni volta non ha potuto fare a meno di trattenersi dalle risate.

Chi è Alberto Matano

Conduttore, autore televisivo e giornalista, Alberto Matano ha iniziato la sua carriera scrivendo per il quotidiano Avvenire mentre frequentava l’università. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza a metà degli anni Novanta, ha cominciato a collaborare con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio.

Nel 1998 ha debuttato in televisione, con l’Agenzia ANSA all’interno della redazione di Bloomberg Tv. L’anno successivo è diventato giornalista professionista, per poi firmare il suo primo contratto in Rai con il Giornale Radio. Così ha iniziato a curare gli eventi politici italiani più importanti ed è diventato giornalista parlamentare ASP.

Ha continuato a seguire la cronaca politico-parlamentare per il TG1. Contattato da Gianni Riotta, col tempo è stato nominato a caposervizio della Redazione Interni. Dal 2013 al 2019 ha condotto l’edizione delle 20.00.

Nel 2019 ha condotto la trasmissione Photoshow. Successivamente ha avuto un’esperienza come opinionista di Ballando con le stelle. È poi passato alla conduzione del rotocalco La vita in diretta insieme a Lorella Cuccarini. Dal 2020 ha continuato a condure il programma, senza la collega, diventando anche capo autore.

L’incontro con Catherine Spaak

Il giornalista, durante la sua carriera, ha condotto diversi programmi nel corso dei quali ha avuto modo di confrontarsi con numerosi ospiti. E Catherine Spaak è stata una di questi.

Conduttrice, cantante, ballerina e attrice di origine belga e naturalizzata italiana, la Spaak ha recitato in una moltitudine di film conquistando il pubblico a partire dal suo debutto in Italia nel 1960 con la pellicola Dolci inganni.

Dopo il successo ha lavorato con alcuni dei registi più famosi, diventando una delle attrici più richieste nelle celebri commedie all’italiana come L’armata Brancaleone, La matriarca, Adulterio all’italiana e Certo, certissimo, anzi… probabile.

L’ultimo film nel quale ha recitato è La vacanza, nel 2019. L’anno successivo è stata colpita da un’emorragia cerebrale. Lo scorso 17 aprile è deceduta all’età di 77 anni a Roma. Migliaia sono i messaggi di cordoglio da parte dei fan, dei colleghi, degli amici e dei famigliari che hanno espresso il loro dolore.

A questi, si è aggiunto Matano che ha deciso di condividere alcuni degli spezzoni più divertenti insieme all’attrice. Tra cui il momento in cui la Spaak decise di sedersi sopra le sue ginocchia in apertura della trasmissione Photoshow. “Una scena che non mi capiterà mai più nella vita” ha esclamato il giornalista, che ha sempre mostrato la sua ammirazione verso Catherine.