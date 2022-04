Elettra Lamborghini, in lacrime dopo l’intervento | Il dramma che non ha ancora superato

La cantante, raccontando del suo dramma, non è riuscita a trattenere le lacrime. Colpita da una terribile perdita, il suo cuore non trova pace.

Figlia dell’imprenditore Tonino Lamborghini e, di conseguenza, nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della celebre azienda di automobili. Elettra Miura Lamborghini, fin da bambina, ha sempre vissuto nella notorietà.

Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo esibendosi in diverse discoteche in Lombardia. Nel 2015 ha esordito in televisione, ospite della trasmissione Chiambretti Night. L’anno successivo è entrata nel cast del programma Super Shore e del docu-reality Riccanza. Nello stesso periodo ha posato per la rivista Playboy Italia.

Il successo nazionale ed internazionale

Presto Elettra Lamborghini si è confermata come personaggio televisivo, facendo parlare molto di sé e attirando le attenzioni delle riviste di gossip.

Nel 2017 ha partecipato ad altri due reality show: Gran Hermano VIP e Geordie Shore, facendosi conoscere non solo in Italia ma all’estero. Le trasmissioni alle quali ha preso parte, infatti, le hanno fatto raggiungere la notorietà soprattutto in America Latina, Spagna ed Inghilterra.

Sempre nel 2017 ha cantato nel singolo Lamborghini RMX dei rapper Gué e Sfera Ebbasta. Ha poi deciso di buttarsi completamente nel mondo della musica e, l’anno successivo, ha pubblicato il suo singolo d’esordio: Pem Pem. Il brano ha avuto un grandissimo successo, ottenendo due dischi di platino.

Elettra ha continuato a cavalcare l’onda partecipando ad un altro reality seguitissimo, Acapulco Shore. Ha poi presentato Ex on the Beach Italia, esordendo in una nuova veste, e pubblicato il suo secondo singolo dal titolo Mala.

La cantante è riuscita ad affermarsi nel panorama musicale e nel 2019 è diventata coach del talent show The Voice of Italy. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album, Tweerking Queen, e nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo.

Il dramma della cantante

Elettra Lamborghini è riuscita a costruirsi una florida carriera nel mondo dello spettacolo ed oggi ha milioni di fan che la apprezzano per il suo carattere trasgressivo e, allo stesso tempo, umile e onesto.

Se da un lato la cantante non ha paura di mostrare il proprio corpo e la sua personalità esuberante, dall’altro ha una personalità tranquilla e non ama gli eccessi.

Inoltre, Elettra non ha mai avuto paura di mostrarsi per quella che è veramente, senza nascondere le sue emozioni e sofferenze. Ed è quanto accaduto anche nel corso di un’intervista negli studi di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Parlando con la conduttrice, la Lamborghini si è aperta raccontando del dramma vissuto non molto tempo fa.

I suoi fan sanno che è un’amante degli animali e che ha una grande passione per l’equitazione. Possiamo quindi immaginare il dolore provato in seguito alla morte di Lolita, la cavalla che ha perso la vita all’età di 16 anni in seguito ad un intervento d’urgenza a causa delle coliche.

Lolita è stata accanto ad Elettra per ben 12 anni, con l’amore incondizionato che solo gli animali sono in grado di mostrare.