Greta Scarano conoscete il suo compagno? Anche lui è nel mondo dello spettacolo ed è famosissimo

I due sono uniti dal 2019 e sono molto innamorati. Per questo ciclicamente spuntano rumors su un loro possibile matrimonio

Molti di noi la ricordano nel ruolo di Ilary Blasi in “Speravo de morì prima”. Ma Greta Scarano è molto di più. Nonostante la giovane età, è già un’attrice molto affermata. E anche molto stimata all’interno del mondo cinematografico. Sapete a chi è legata sentimentalmente? Indovinate che lavoro fa il suo compagno…

35enne nata a Roma, il cinema e la recitazione non sono le sue uniche passioni, dato che in giovane età segue anche diversi corsi musicali, in particolare di batteria e percussioni e di canto.

Greta Scarano ha recitato nelle soap opera e nelle fiction più di maggiore successo in Italia. Da “Un posto al sole” a “Don Matteo”, passando per “Distretto di Polizia”, “Romanzo Criminale – La serie” e “In treatment”. In questa serie di Sergio Castellitto, interpreta il ruolo di Elisa, una giovane studentessa universitaria malata di cancro. Recentemente è stata Ilary Blasi, showgirl e moglie di Francesco Totti in “Speravo de morì prima”.

Ma per lei una carriera anche sul grande schermo con diversi film, tra cui, i più importanti “Smetto quando voglio – Ad honorem” e “Suburra”. Proprio il ruolo di Viola nel secondo film di Stefano Sollima le fa aggiudicare il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e un Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Il compagno di Greta Scarano

È stata legata sentimentalmente al collega Michele Alhaique, conosciuto sul set del film “Qualche nuvola”. Nel 2014, peraltro, è protagonista al cinema, assieme a Pierfrancesco Favino, di “Senza nessuna pietà”, opera prima di Michele Alhaique presentata nella sezione “Orizzonti” del Festival di Venezia. Ma la relazione con Alhaique finisce. A chi è legata oggi la bella e brava Greta Scarano?

Dal 2019 ha una relazione con il regista Sydney Sibilia. 40enne cineasta nato a Salerno, è uno dei registi e sceneggiatori più interessanti della nuova generazione del cinema italiano. Diventato famoso per la trilogia di “Smetto quando voglio”. I due si sono conosciuti proprio sul set di “Smetto quando voglio – Masterclass” e lì è nata un’importante storia d’amore.

Nel 2020 è il regista del film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, che ha ricevuto numerosi premi e apprezzamenti dalla critica. I due sono molto uniti e non condividono solo la passione e la professione del cinema. Un’unione che sembra molto seria e, infatti, ciclicamente, spuntano rumors su un loro possibile matrimonio. Che, tuttavia, al momento, non si è ancora celebrato. Ma mai dire mai…