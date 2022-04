Laura Torrisi, con il vento che le accarezza il viso è bella da togliere il fiato

Per lei qualcosa si è rotto. Ma quel “vento contrario” non la rende meno splendida di quanto si sia fatta scoprire negli anni

Mai titolo fu più azzeccato: “Una moglie bellissima”. Perché lo è, Laura Torrisi. Proprio come nel film che l’ha lanciata sulla grande ribalta. E continua a esserlo, nonostante tanti problemi avuti in questi anni. Quel “vento contrario” di cui parla in uno dei suoi ultimi scatti su Instagram.

42enne originaria di Catania, negli scorsi anni è stata sulla breccia dell’onda, grazie al Grande Fratello e alla relazione con Leonardo Pieraccioni. Poi, qualcosa si è rotto. Eccolo il “vento contrario”. E’ stata la stessa Laura Torrisi a rendere pubblici i proprio problemi di salute.

Anche lei, infatti, come tante donne in Italia, è stata colpita dal dramma dell’endometriosi, che l’ha portata a doversi sottoporre a diverse operazioni chirurgiche. Una malattia infida che, purtroppo, abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi anni, perché in grande crescita.

Si tratta di un’infiammazione cronica degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla presenza anomala, in questi organi, di cellule endometriali che, in condizioni normali, si trovano solo all’interno dell’utero.

I sintomi tipici della malattia sono: dolore pelvico, particolarmente in fase peri-mestruale; mestruazioni dolorose; dolore durante i rapporti sessuali, accentuati nel periodo pre e post mestruale; irregolarità dei cicli mestruali con perdite ematiche anomale dai genitali; dolore alla defecazione; sterilità.

Eccolo il “vento contrario” che ha frenato la carriera di Laura Torrisi. Che, invece, fino all’insorgenza dei primi sintomi e dei primi problemi, era assolutamente in grande ascesa.

Laura Torrisi, bellissima controvento

Per Laura Torrisi gli esordi sono con la partecipazione a Miss Italia, dove arriva fino alle finali, senza però vincere. Ma anche alcuni piccoli ruoli in due commedie molto importanti degli ultimi vent’anni: “Il signor quindicipalle”, dell’acuto Francesco Nuti. E “Lucignolo”, di quel toscanaccio doc come Massimo Ceccherini.

Ma ovviamente molto della sua vita cambia nel 2007. In quell’anno, infatti, Laura Torrisi ottiene il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo in “Una moglie bellissima”, film di un altro toscano famosissimo: Leonardo Pieraccioni. Con Pieraccioni inizia una storia d’amore. I due restano legati fino al 2014 e dalla loro unione nasce anche una figlia di nome Martina.

Con la fine della relazione, anche la carriera di Laura Torrisi rallenta. Dopo le stagioni televisive de “L’onore e il rispetto” e “Il peccato e la vergogna”, il suo percorso professionale, di fatto, si arena. Proprio a causa di quei problemi di salute che, spesso, sono invalidanti.

Lei che diventa famosa nel 2006, partecipando al Grande Fratello. Viene eliminata in semifinale con il 50% dei voti. In quel periodo, ancora non spirava quel “vento contrario” di cui parla in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram la bella Laura Torrisi.

“Sempre rivolta verso la luce” scrive a commento di una foto in riva al mare. Proprio bellissima, come il titolo del film che la lanciò. E noi speriamo che quel vento spazzi via ogni problema.