Valeria Marini, la sensualità alla Marilyn Monroe | Il vento che ci mette lo zampino

Il suo profilo Instagram è disseminato di foto molto sexy. E anche questa volta la nostra Valeria nazionale non si smentisce

Non proprio casta e morigerata per la Pasqua. Ma, del resto, Valeria Marini è così. E, da sempre, fa presa su tutti noi anche per questo. E comunque, anche a quasi 55 anni, è sempre un bel vedere. Guardate che bel modo per farci gli auguri di Pasqua…

Si muove sempre tra gli atteggiamenti simpatici e quelli ammiccanti. Valeria Marini è fatta così. E, probabilmente, è stata ed è apprezzata, proprio per questo. Anche uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram si mostra muovendosi in questo solco.

Nonostante a qualcuno non piacciano i suoi modi un po’ svampiti, Valeria Marini è sulla breccia del successo ormai da decenni. A metà maggio compirà 55 anni e lega il suo nome, soprattutto, alla sua partecipazione come primadonna agli spettacoli del “Bagaglino”.

Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come conduttrice di trasmissioni televisive, fra cui il 47º Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati. Dalla seconda metà degli anni duemila prende parte come concorrente a diversi reality show, come L’isola dei famosi, Grande Fratello VIP (per due volte), Temptation Island VIP e Supervivientes in Spagna.

Nella sua carriera, comunque, anche diverse interpretazioni cinematografiche, soprattutto per quanto riguarda le commedie all’italiana. Qualche titolo: “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo” (1993), “In questo mondo di ladri” (2004), “Operazione vacanze” (2012), “E io non pago – L’Italia dei furbetti” (2012).

Ma, ovviamente, la pellicola più importante, che l’ha resa famosa sul panorama internazionale è quella del 1996: “Bambola” di un maestro dell’erotismo come Bigas Luna.

Valeria come Marilyn

Ha avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Considerata un sex symbol, soprattutto negli anni ’90, per le sue forme molto generose e per i suoi atteggiamenti ammiccanti. Anche ora, il suo profilo Instagram è disseminato di foto molto sexy.

E anche questa volta non fa eccezione: “La Pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ognuno di loro 💋🌟 Buona Pasqua a tutti” scrive a commento della foto. E che foto! La nostra Valeria si geolocalizza a Sharm el Sheik. L’azzurro e il bianco sono i colori predominanti di questo bellissimo scatto.

L’azzurro del mare e il bianco del paesaggio alle spalle di Valeria Marini. Ma anche il bianco del suo abito che, proprio come nell’iconica scena che ha per protagonista Marilyn Monroe, viene alzato dal vento. E… beh, il resto guardatelo e apprezzatelo voi stessi…