Se hai questa moneta sei ricco e non lo sai.. conviene controllare | Ecco come riconoscerla

Ad una vista distratta potrebbe sembrare una semplicissima moneta da 2 €, ma attenzione! Questo esemplare potrebbe valere migliaia di euro poiché contiene su una delle due sue facce un, quasi impercettibile, errore di conio. Ecco il trucco per riconoscere questa piccola grande fortuna.

I soldi, soprattutto in questo periodo di crisi valgono sempre meno, ma ci sono dei casi in cui il valore non corrisponde alla cifra che é impressa. E’ questo il caso di una particolarissima moneta coniata ai tempi del Covid che ritrae sulla sua faccia una coppia di medici con la mascherina.

Una moneta che vale una fortuna

Bisogna prestare particolare attenzione perché non è facile notare questo piccolo errore di manifattura. La moneta in sé è bellissima ed affascinante; su una faccia, infatti, ad incorniciare una coppia di medici in divisa, c’è una simbolica scritta “grazie”. Il messaggio è chiaro; si riferisce all’impegno che i sanitari hanno impiegato per fronteggiare la gravissima crisi pandemica.

L’imperfezione di alcuni rari esemplari, però, conferisce a questa moneta di 2 € un valore sostanzioso. La rarità risiede nel fatto che, solitamente, gli errori di conio vengono scartati direttamente in fase di produzione. E’ quindi un evento eccezionale se qualche esemplare viene messo ugualmente in commercio.

La moneta è in questi giorni in vendita su Ebay allo stratosferico prezzo di 8.000 €, ma come fare a riconoscerla? Ad una prima vista non sembra esserci nessun difetto né sulla scritta né sul cuoricino che la completa, né sulla simbolo della classe sanitaria. Anche le stelle sono in numero giusto e la faccia dove é impresso il numero 2 non presenta alcuna incorrettezza.

L’errore è quasi impercettibile, ma vale migliaia di euro

Ma ad un’attenta vista si nota un particolare presente solo in pochissimi casi. Ai lati del braccio sinistro del medico con le braccia incrociate, si nota un rilievo anomalo. Questo eccesso di materiale metallico non è previsto nella fase di progettazione ed è perciò una rarità che rende la moneta così tanto preziosa.

Occhio quindi ad analizzare tutti i portamonete, i portafogli e gli svuota tasche che abbiamo in casa. Potrebbe esserci passata sotto mano una vera fortuna e non essercene accorti. Oggi questi esemplari sono veramente pochi e, anche il fatto di averli conservati in maniera perfetta, li rende straordinari. Uno dei trucchi infatti, per riconoscerla più facilmente é quello di notare tra le nostre mani una moneta stranamente più luccicante delle altre.

I collezionisti sono pronti a sborsare migliaia di euro pur di ottenere una di questa monete che, accanto ad altre rare e particolarissime contribuiscono a formare un vero e proprio patrimonio.