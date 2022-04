Francesca Cipriani, tra lato A e lato B non si sa dove guardare | Il bikini copre ben poco!

Per lei è già estate e non ha perso l’occasione per mostrarsi quasi svestita davanti ad un obiettivo fotografico. Francesca Cipriani ha voluto mostrarsi quasi come mamma l’ha fatta e i suoi fan sono letteralmente impazziti. Non si sa veramente dove volgere lo sguardo!

Nata dal mondo dei reality Francesca Cipriani è una delle ragazze più seguite del mondo dei social. La sua pagina Instagram é seguita da più di un milione di followers probabilmente attratti dai continui post che la ritraggono in pose più che provocanti. L’ultimo ha fatto infiammare il web e non si fa fatica a crederlo.

Forse non tutti sanno che Francesca ha un passato nel mondo della musica. È stata, infatti, la bellissima protagonista di qualche video musicale. Il primo è stato nel 2013 con il bagnino Gino di Marco Milano e nel 2015 é apparsa in Milonga Nueva insieme ad Alex di maggio.

Francesca Cipriani, il Grande Fratello come trampolino di lancio

In televisione è apparsa per la prima volta nel 2006 quando ha preso parte al Grande Fratello. Il suo fare così eccentrico l’ha resa protagonista di quella edizione e da quel momento è difficile dimenticarla. Dopo il soggiorno nella casa più spiata d’Italia ha ottenuto molti ruoli in diverse trasmissioni televisive. Nel 2009 ha partecipato a Domenica cinque e l’anno successivo è diventata un’icona del programma La pupa e il secchione. Per ben 9 anni, a partire dal 2010, ha fatto parte del cast della trasmissione comica Colorado.

Francesca Cipriani ha anche un ruolo ben radicato da opinionista; Le sue più frequenti apparizioni sono a Pomeriggio 5 e Caduta libera. Ha partecipato anche all’Isola dei famosi durante il quale è rimasto storico il suo siparietto sulle sue difficoltà a lanciarsi dall’elicottero per iniziare l’avventura in Honduras.

Le foto che la ritraggono come vera e propria bomba sexy

Il suo è un personaggio quasi macchiettistico, non si sa se gioca sulla sua immagine da svampita o è letteralmente così tra le nuvole. Di certo è una ragazza simpatica e spensierata che ha fatto della sua sensualità un punto di successo.

L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha lasciato quasi tutti senza parole. E’ distesa al mare con un micro bikini che le copre pochissimi centimetri della pelle.

Il suo seno, che ha dichiarato più volte essere stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici, riempie quasi tutto lo scatto e il suo lato B è decisamente in evidenza.

I suoi fan avranno passato più di qualche minuto ispezionando ogni angolo della foto per ammirare le sue generosissime forme. E come dare torto ai tanti followers che si intrattengono sulla sua galleria sfogliando le foto, una più attraente dell’altra?