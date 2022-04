Melissa Satta, infuoca il web | Il costume non contiene tutto, è super sexy

Melissa Satta in queste vacanze Pasquali si è concessa una splendida vacanza al sole di Marrakech. Sicuramente il relax é stato assicurato e lei si è mostrata in una forma perfetta. Le ultime sue fotografie postate su Instagram hanno infiammato il web e in effetti Melissa é proprio una bomba sexy.

Ogni suo post scatena decine di migliaia di followers e come potrebbe essere altrimenti con quelle pose sensuali e quel fare ammaliante che solo Melissa Satta sa sfoggiare? La sua bellezza incanta il pubblico italiano ormai da moltissimo tempo.

E’ dai tempi di Striscia la notizia nel 2006 quando ballava sul bancone nelle vesti della velina mora, che il pubblico stravede per lei. In questi giorni però é impegnata nel programma sportivo di Sky, Sky Calcio club è e Goal Deejay. Insieme a Fabio Caressa conduce il programma calcistico di intrattenimento.

La sua storia con Boetang ormai giunta al capolinnea

Negli anni le sono stati attribuiti parecchi flirt, ma la sua storia più importante è sicuramente quella con l’ex calciatore Kevin Prince Boateng dal quale Melissa Satta ha avuto lo splendido Maddox.

Oggi il suo amore con Boetang è finito e Melissa sembra avere occhi solo per il suo primogenito. Inizialmente sono circolate voci di un tradimento da parte dell’ex calciatore, ma Boetang ha deciso di mettere a tacere i pettegolezzi e ha negato drasticamente di aver lasciato Melissa per un’altra donna; ha parlato di un periodo difficile nel quale non si sentiva bene psicologicamente che lo ha portato alla dura decisione.

Melissa ha quindi deciso, in occasione degli 8 anni di Maddox, di staccare un po’ la spina e volare al sole di Marrakech. La vacanza è meritata e Melissa ha dichiarato di essere andata a trovare la sua amica Diletta Leotta proprietaria di una casa nelle vicinanze.

Il post che ha infiammato il web

Melissa durante i giorni di festa ha quasi quotidianamente pubblicato scatti del suo soggiorno Pasquale, ma con l’ultimo ha veramente esagerato!

E’ un ritratto dell’ex modella a bordo piscina con un mini bikini che non riesce a coprire le straripanti forme di Melissa. Le pose sono poi studiate per mostrare tutte le sue generose forme.

In uno della serie di scatti, Melissa sembra volersi sistemare l’acconciatura, ma è proprio quella posa che non permette al costume di contenere il suo seno. Da sotto si vede tutto e ovviamente i suoi fan non si risparmiano in calorosi commenti.

Le foto lasciano poco all’immaginazione e il followers, siamo sicuri, sono in attesa di altri generosi reportage, magari proprio in coppia con l’altra bellissima showgirl, Diletta Leotta.