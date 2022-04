Samantha Cristoforetti, la prima tiktoker extraterrestre | Chi la ama.. la segua

44enne milanese, è la donna dei record, che riempie d’orgoglio l’Italia. E adesso vive un’altra straordinaria impresa

Per tutti è “AstroSamantha”. Samantha Cristoforetti da anni colma di orgoglio il nostro essere italiani, essendo stata la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea. Ora è pronta a un’altra impresa e un altro “record”.

Con la missione ISS Expedition 42/Expedition 43 del 2014-2015 ha conseguito il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo (199 giorni), quest’ultimo superato nel settembre 2017 dalla statunitense Peggy Whitson a sua volta superato nel 2019 dalla collega Koch.

Ora Samantha Cristoforetti è impegnata in un’altra grande impresa con la della missione Crew-4. Il 28 Maggio 2021 è stato infatti annunciato che Samantha Cristoforetti prenderà parte come specialista di missione al volo SpaceX Crew-4. L’astronauta italiana sarà leader del Segmento orbitale americano (USOS), l’insieme dei moduli e componenti statunitensi, europei e canadesi della Iss.

Un risotto prima di partire per Samantha Cristoforetti: un omaggio alla cucina italiana. Per gli altri componenti, tutti americani, nel menu prima della partenza domineranno bistecche e aragoste, accompagnate da purè di patate. “Ho scelto un risotto con salsiccia e funghi – ha detto AstroSam – e poi involtini con scamorza e speck, purè come contorno. Il dolce è invece una torta di lime, in onore della Florida”.

Le sue gesta l’hanno portata a diventare, nel luglio 2015, Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, “Di iniziativa del Presidente della Repubblica” e, ancor prima, nel 2013, Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana – nastrino per uniforme ordinaria Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “Di iniziativa del Presidente della Repubblica”.

Negli anni, anche grazie alla sua simpatia, Samantha Cristoforetti è diventata un personaggio televisivo, capace di travalicare i tecnicismi del mondo tecnologico in cui è cresciuta. E adesso si appresta a battere un altro “record”.

Samantha Cristoforetti su Tik Tok

44enne milanese, Samantha Cristoforetti ha due figli con il compagno Lionel Ferra, francese ed anch’egli ingegnere. Ora si appresta a diventare la prima TikToker “extraterrestre”.

L’astronauta italiana dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ha infatti aperto un profilo per raccontare ai più giovani la sua prossima missione sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), con il lancio da Cape Canaveral a bordo della navetta Crew Dragon “Freedom” della SpaceX.

“Seguitemi! Per andare coraggiosamente dove nessun TikToker è andato finora”, dice AstroSam nel suo primo breve video introduttivo sul social network. In un secondo video presenta invece i tre colleghi della Nasa con cui volerà a bordo della Crew Dragon per raggiungere la Iss ed entrare ufficialmente a far parte della Expedition 67. Un’altra grande, incredibile, conquista per “AstroSamantha”.