Elena Santarelli, con il suo fisico mozzafiato manda in tilt il web | Il suo lato B è da infarto!

Elena Santarelli sa sempre come stupire i suoi followers. Non nasconde di impegnarsi notevolmente sia con l’esercizio fisico sia con una dieta equilibrata, ma questa volta ha dimostrato che i sacrifici ripagano, eccome! Ecco lo scatto che ha infuocato il web dove mostra un lato B veramente perfetto.

Elena Santarelli ha iniziato la sua carriera come modella. E’ stata la musa di nomi importantissimi del panorama internazionale come Giorgio Armani e Laura Biagiotti. Ma oggi é una donna nuova anche a causa del enorme difficoltà che ha affrontato nella sua vita, la malattia terribile del figlio.

La ricordiamo muovere i primi passi come valletta accanto del conduttore Amadeus e nella veste di commentatrice sportiva in Stadio Sprint accanto ad Enrico Varriale. Anche lei è passata, in un secondo momento, per il mondo dei reality e nel 2005 ha partecipato alla spedizione honduregna, L’isola dei famosi.

La sua vita non sempre in discesa

La sua vita privata è nota a molti; è sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi. La loro sembra una coppia d’oro e i due non mancano di condividere sui social momenti di tenerezza e amore nell’ambito familiare. Hanno due splendidi figli, Giacomo e Greta.

Elena ha parlato più volte della malattia del suo primogenito, un terribile tumore che fortunatamente oggi è solo un ricordo. Questa durissima esperienza ha segnato la showgirl nell’anima e dopo quel periodo la Santarelli si è mostrata più volte impegnata in campagne di solidarietà a favore dei bambini oncologici. E’ diventata, infatti, volto del progetto Heal che pubblicizza e spinge soprattutto sulla sua pagina Instagram.

Ma Elena ha sempre saputo mantenere il suo spirito ironico. Molto spesso pubblica video simpatici che confermano la grande intelligenza di questa donna oltre che la sua straordinaria bellezza. Questa volta però in gioco c’è il fisico statuario dell’ex modella.

Elena Santarelli, il suo fisico da urlo in un anticipo d’estate

In occasione di una trasferta a Dubai per le vacanze di Pasqua la Santarelli ha sfoggiato una forma fisica perfetta. Molti sono stati gli scatti condivisi in questi giorni ma l’ultimo ha lasciato tutti i follower senza parole.

Elena è ritratta di spalle mentre si dirige verso le onde del mare; il costume è ridottissimo e le forme sono particolarmente in evidenza. I capelli al vento sottolineano la sensualità della donna e tra i commenti estasiati compaiono anche quelli di molti colleghi e amici, famosi personaggi dello spettacolo.

Solo pochissimi haters hanno trovato il modo di criticare anche questa foto. C’è qualcuno che sostiene che la bella Santarelli sia troppo magra, ma a noi sembra incarnare la perfezione e probabilmente queste critiche maliziose provengono solo da qualche invidioso.