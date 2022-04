Gerry Scotti, non è riuscito a mantenere la promessa fatta alla compagna | Doveva smettere e invece…

Il conduttore non è riuscito a mantenere la promessa fatta alla compagna. Purtroppo, ha ammesso di non riuscire a farne a meno.

Gerry Scotti è tra i conduttori più seguiti ed apprezzati dal pubblico. Dopo aver cominciato come presentatore radiofonico, ha debuttato in televisione con la conduzione di numerosi varietà, quiz e talent show.

L’amato conduttore ha rivelato di aver infranto una promessa fatta alla compagna, Gabriella Perino. Nonostante il tentativo, per lui è veramente difficile riuscire a farne a meno.

Il successo nazionale

Gerry Scotti ha cominciato a lavorare come presentatore radiofonico a Radio Hinterland Milano2 e, alla fine degli anni Settanta, è passato a Radio Milano International. Successivamente Claudio Cecchetto lo ha voluto a Radio Deejay, dove è approdato nel 1982.

Grazie a questa esperienza ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico ed ha avuto l’occasione di debuttare anche in televisione, con Deejay Television. Col passare del tempo, gli impegni televisivi hanno avuto la meglio su quelli radiofonici.

Così Scotti ha cominciato a condurre diverse trasmissioni, tra varietà, quiz e talent show. Nel frattempo, ha recitato in alcuni film e sit-com. In quegli anni è iniziata la lunga collaborazione con Mediaset ed il conduttore si è affermato diventando uno dei volti principali della rete, considerato l’erede di Mike Buongiorno.

Il debutto su Italia 1 risale al 1983 con il già menzionato Deejay Television. Successivamente è passato alla conduzione di Candid Camera, del Festivalbar e de Il gioco del 9.

Nel corso della sua carriera ha condotto alcune delle trasmissioni più popolari della televisione italiana. Per citarne alcune: La sai l’ultima?, Buona Domenica, Passaparola, Chi vuole essere milionario?, La Corrida, Paperissima, Caduta libera e Lo show dei record che ha ripreso a condurre quest’anno.

La promessa fatta alla compagna

Tornando alla promessa infranta, il conduttore non ha tenuto fede alle parole dette alla compagna. Quest’ultima è l’architetta Gabriella Perino, con la quale ha una relazione dal 2011. Gerry l’ha conosciuta dopo aver divorziato nel 2009 dalla ex moglie Patrizia Grosso, con la quale ha avuto un figlio, Edoardo.

Il conduttore, diverso tempo fa, aveva promesso alla compagna di lavorare meno una volta compiuti i 60 anni.

In passato, aveva condiviso tale affermazione anche con i fan: nel 2010, infatti, Gerry aveva dichiarato di essere intenzionato a lasciare il mondo dello spettacolo ma, prima di compiere gli ani, aveva deciso di continuare.

Oggi ha 65 anni e, oltre a non essersi allontanato dai riflettori, non ha nemmeno ridotto la mole di lavoro. “Invece lavoro di più” ha dichiarato lui stesso in un’intervista. D’altronde, il conduttore è molto affezionato ai suoi fan ed il legame è reciproco.