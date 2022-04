Veronica Gentili, avete mai visto il fratello? Sono entrambi famosi ma lui lo è ancora di più

La conduttrice, molto apprezzata dal pubblico, ha un fratello ancora più famoso di lei. Scopriamo chi è e di cosa si occupa.

Giornalista e conduttrice, Veronica Gentili al momento è uno dei volti televisivi più popolari tra i telespettatori. A partire dalla scorso anno ha iniziato a condurre due nuove trasmissioni di genere rotocalco: Controcorrente e Buoni o cattivi.

Ma in pochi sanno che la conduttrice ha un fratello che è ancora più famoso di lei. Quest’ultimo, infatti, è noto in tutto il mondo ed in particolare negli Stati Uniti, dove spesso viene invitato come ospite in diversi programmi.

Il successo della conduttrice

Figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani, Veronica Gentili è nata a Roma nel 1982. Da ragazza si è avvicinata al mondo dello spettacolo, coltivando la sua passione verso la recitazione ed il teatro.

Prima di affermarsi come giornalista, infatti, ha debuttato come attrice nel 1999 nel film Come te nessuno mai. Dopo essersi diplomata presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006, ha iniziato a lavorare in teatro e televisione collaborando anche alla stesura delle scenografie.

Mentre nel 2013 ha iniziato a scrivere per il Fatto Quotidiano, mettendo da parte la recitazione. La Gentili, col tempo, è diventata direttrice della rubrica settimanale Facce di Casta. Così ha iniziato a farsi conoscere sempre più ed è stata invitata in diverse occasioni come opinionista nelle trasmissioni di attualità e politica.

Nel 2018 ha debuttato come co-conduttrice nel programma Stasera Italia. In seguito è passata alla conduzione della trasmissione, alternandosi con Barbara Palombelli.

Nel 2020 ha ricevuto il premio Sulmona di Giornalismo e, nello stesso anno, è stata inserita nella lista delle 100 donne di successo in Italia ad opera della rivista Forbes.

La Gentili, che dal 2021 cura i programmi Controcorrente e Buoni o cattivi, si sta facendo sempre più strada in televisione ed è molto seguita dai fan. Anche il fratello maggiore, Alessandro Vespignani, è riuscito a raggiungere la notorietà ed è anche più conosciuto della conduttrice.

Chi è il fratello di Veronica Gentili?

Di cosa si occupa il fratello di Veronica Gentili? Lavora come docente di Fisica, Informatica e Scienze della Salute presso la Northeastern University di Boston. Inoltre si occupa della direzione del Laboratory for the modeling of Biological and Socio-technical System, fondato da lui stesso.

Vespignani è un celebre fisico e, per questo motivo, viene invitato spesso nelle trasmissioni televisive.

In particolare con la diffusione della pandemia di Covid-19, ha trattato l’argomento soffermandosi soprattutto sulle curve epidemiologiche fornendo un’interpretazione dei numeri allarmanti che ci siamo abituati a sentire in televisione e cercando di prevedere gli sviluppi del virus.