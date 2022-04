Alessia Marcuzzi, come fa a non invecchiare mai? Guardate in costume che fisico pazzesco

La conduttrice, col passare degli anni, diventa sempre più splendida: altro che invecchiare, sembra ringiovanire sempre più.

Lo scorso giugno Alessia Marcuzzi ha annunciato di essere intenzionata a lasciare la Mediaset, dopo aver lavorato con l’azienda per ben 26 anni.

Anche se si è allontanata dai riflettori continua ad essere molto attiva sui social, in particolare Instagram, dove la seguono oltre 5 milioni di persone. E gli scatti che condivide lasciano sempre tutti a bocca aperta: la conduttrice sembra non invecchiare mai, anzi, è sempre in forma smagliante.

Il successo in televisione e come imprenditrice

Nata nel 1972 a Roma, Alessia Marcuzzi ha esordito nel piccolo schermo nei primi anni Novanta con Telemontecarlo. La prima apparizione in Rai risale al 1994 nella trasmissione Il grande gioco dell’oca dove ha affiancato Gigi Sabani.

Nello stesso anno ha debuttato come attrice, con un cameo nel film Chicken Park e nel film Tra noi due tutto è finito. L’anno successivo è approdata a Mediaset, conducendo il programma Colpo di fulmine con un grande successo. Grazie alla trasmissione, si è affermata come volto dell’azienda.

Nel corso della sua carriera ha condotto alcune delle trasmissioni italiane più popolari tra il pubblico. Festivalbar, Mai dire gol, Le Iene, Scherzi a parte, il Grande Fratello, L’Isola dei famosi e Temptation Island VIP sono solo alcune.

Oltre a dedicarsi alla conduzione e alla recitazione, si è avvicinata al campo dell’imprenditoria. Dopo aver aperto il suo blog LaPinella, ha dato vita al suo primo progetto imprenditoriale: Marks&Angels.

L’idea è stata sviluppata in seguito all’incontro tra la conduttrice e Laura Agnelli e ciò spiega anche il nome del marchio, formato dall’unione dei loro cognomi. L’azienda, fondata nel 2012, si occupa della produzione di borse e accessori in pelle. I prodotti, realizzati a mano, sono totalmente made in Italy.

Le foto in costume che hanno lasciato tutti a bocca aperta

Nonostante i numerosi impegni, la conduttrice è riuscita a trovare l’amore con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, con il quale si è sposata nel 2014.

Nel 2001 ha avuto un figlio con Simone Inzaghi. Dopo 10 anni è diventata mamma per la seconda volta ed ha avuto una figlia con Francesco Facchinetti.

Gli anni passano ma la Marcuzzi, anziché invecchiare, diventa sempre più affascinante. Basta dare un’occhiata alle tante fotografie condivise sui social, che ogni volta ricevono centinaia di apprezzamenti da parte dei followers.

Solo nelle scorse ore ha condiviso una bellissima foto scattata alle Maldive. La conduttrice è in costume, immersa nell’acqua blu, ed il suo fisico potrebbe fare invidia ad una ragazza di 20 anni.