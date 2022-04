Justine Mattera, la showgirl nata per sedurre | Il suo lato B infiamma il web

I followers non aspettano altro che nuovi post su di lei. Ogni suo scatto fa perdere la testa a migliaia di fan e quest’ultimo é stata la ciliegina sulla torta. Il suo lato B è da urlo e lei non fa niente per nasconderlo, anzi la foto è tutta concentrata sulla sua straripante fisicità.

Justine Mattera, con il suo accento anglofono tradisce la sua provenienza dagli Stati Uniti. Ma la bella showgirl ha origini italiane e lei ha sempre dichiarato un amore incondizionato verso il nostro Bel Paese e i suoi abitanti.

Vive in Italia dal 1994 e da quel momento non si è mai allontanata. Ha intrapreso la carriera di showgirl, di cantante, conduttrice e intrattenitrice. È di una bellezza innegabile e il suo talento la rende un’artista veramente completa.

Justine Mattera, agli albori era la sosia di Marilyn

Nei primi anni di tv, la bellissima attrice statunitense è stata paragonata all’icona di Hollywood, Marilyn Monroe scomparsa troppo precocemente nel 1962. La Mattera infatti, cavalcando l’onda, si esibiva spesso nei panni dell’indimenticabile diva.

È stata la compagna del famoso conduttore Paolo Limiti, con il quale si è sposata nel 2000. La coppia è durata solo due anni e, dopo poco tempo, i due si sono lasciati in buoni rapporti prendendo strade differenti. Oggi è la moglie dell’imprenditore Fabrizio Cassata con cui ha avuto due figli, Vivienne Rose e Vincent.

In una recente intervista Justin Matera ha dichiarato di aver preso la decisione di mettere la famiglia davanti a tutti i suoi impegni e le sue passioni. Ha così lasciato Roma e si è trasferita a Milano dove suo marito svolge la sua attività professionale.

E’ lontana dai riflettori ormai da quasi un anno. L’ultimo suo impegno televisivo risale al 2021 quando ha preso parte alla serie televisiva Imma Tataranni – sostituto procuratore nella quale ha interpretato un personaggio secondario.

La bomba sexy che incanta il web

Ha già toccato il mezzo secolo di vita e conta circa trent’anni di carriera nel mondo dello spettacolo, ma l’affascinante Justine non dimostra il passare degli anni.

Le sue curve mozzano il fiato e lei gioca con la sua sensualità per mantenere un filo diretto con i suoi tanti follower. Nell’ultimo scatto su Instagram, Justine indossa un costume sgambatissimo. E’ in evidenza la sua abbronzatura che incornicia le sue strepitose forme. Capelli biondi sciolti davanti ad uno sguardo ammaliante che conquista tutto il suo pubblico

I commenti dei suoi follower sono tutti in una direzione. È una pioggia di apprezzamenti poco velati sul suo fisico pazzesco e il suo fare così sensuale.