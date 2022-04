Alena Seredova, con questa lingerie si supera! E’ un concentrato si sensualità

L’immagine di Alena Seredova ultimamente rimbalza su moltissime riviste di gossip per degli strascichi della fine del matrimonio tra lei e Gianluigi Buffon. La bella attrice non sembra soffrirne particolarmente e infatti, in uno dei suoi ultimi post, appare più in forma che mai. Il suo sex appeal è straordinario!

Alena Seredova è nata a Praga nel 1978; dopo aver completato gli studi nella sua città Natale si trasferisce in Italia e nel 2003 inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. E’, infatti, una delle protagoniste della commedia di Vincenzo Salemme, Ho visto le stelle.

Da quella prima esperienza si susseguono altrettanti successi e Alena inizia a collaborare con molte case di produzione cinematografica riscuotendo numerosi consensi dal pubblico italiano. È comparsa dunque in molte serie televisive e altrettanti film.

La controversa relazione tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon

Ha seduto in moltissimi salotti televisivi come opinionista, ma è anche stata coinvolta in numerose trasmissioni sul calcio; è questa l’eredità che le ha lasciato il suo ex marito Gianluigi Buffon, famosissimo portiere della nazionale italiana.

Il loro matrimonio è durato ben poco e già nel 2014 i due sono ricorsi alla separazione. I fatti che scatenarono l’allontanamento dei due furono quasi scandalosi. Alena infatti ha dichiarato di essere venuta a conoscenza della relazione tra Buffon e la commentatrice sportiva Ilaria D’Amico tramite una trasmissione radiofonica.

La bella Seredova non ha mai perdonato Buffon per averla tenuta all’oscuro della verità. Dopo essersi tolta qualche sassolino dalla scarpa oggi la Seredova è rinata e ha trovato la sua pace sentimentale accanto all’imprenditore Alessandro Nasi. I due ormai sono insieme da parecchio tempo e poco più di un anno fa hanno dato alla luce la loro figlia Vivienne Charlotte.

Ma a giudicare dalle foto che Alena pubblica sui suoi seguitissimi social non si direbbe che è reduce da una recente gravidanza. Il suo fisico è statuario e nonostante l’età Alena può fare invidia a numerosissime sue colleghe più giovani.

La foto sexy che ha conquistato il web

Ha confessato recentemente di essersi rimessa in forma grazie ad un regime alimentare ristretto e dell’esercizio fisico e obiettivamente i risultati sono più che evidenti. L’ultimo suo post ha lasciato tutti i fan a bocca aperta.

Lo scatto la ritrae in intimo bianco. Un corpetto, uno slip ridottissimo e un sexy reggicalze incorniciano la sua figura statuaria. La posa è sensualissima e i commenti di apprezzamento non sono tardati ad arrivare. Alena è ancora di una bellezza sconvolgente e il suo sguardo ammaliante conquista migliaia di fan. Che dire! Non ci sono parole per commentare tanto splendore!