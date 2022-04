Ivan Zaytsev, il vero e unico Zar della pallavolo con il suo erede | Il campione ne va fiero

Inizia a praticare la pallavolo a 7 anni a San Pietroburgo. Un grande campione che, speriamo, possa aver trovato il suo successore

E’ considerato attualmente uno dei più forti pallavolisti italiani. Lui che è di origini sovietiche. Parliamo di Ivan Zaytsev, opposto, e occasionalmente schiacciatore, della Lube. Forse il grande campione ha già trovato un erede…

Come detto, Ivan Zaytsev è di origini russe. Figlio del pallavolista sovietico campione olimpico Vjačeslav Zajcev e della nuotatrice Irina Pozdnjakova, Ivan Zaytsev, soprannominato lo “Zar”, durante la sua infanzia, per seguire l’attività sportiva del padre, si sposta con la sua famiglia in diverse parti d’Europa.

Nelle ultime settimane ha fatto sentire la propria voce contro l’invasione russa ai danni dell’Ucraina. Lui, come tanti altri sportivi, ha deciso di prestare la propria notorietà per una giusta causa.

Inizia a praticare la pallavolo a 7 anni a San Pietroburgo, trasferendosi poi per un anno a Belgorod. Nel 1998, all’età di dieci anni, si trasferisce in Italia insieme alla famiglia. Il 12 maggio 2008, dopo dieci anni di residenza ininterrotta in Italia, presta giuramento per ottenere la cittadinanza italiana.

Da quel momento, quindi, una carriera fulgida anche con la maglia azzurra, oltre che con le squadre di club. Ha vinto, infatti, diverse medaglie d’argento e di bronzo con la nazionale, tra Giochi Olimpici, Mondiali e Campionati Europei. Purtroppo per lui e per l’Italia manca l’agognata medaglia d’oro.

L’erede dello Zar

Il nostro Ivan Zaytsev ha una bellissima famiglia. Il 18 marzo 2013 sposa Ashling Sirocchi. I due sono molto uniti, dato che Ashling è anche la manager del campione del volley. E’ molto attiva, infatti, con la sua attività di management, ma non trascura vari sport, essendo una grande amante del volley. Una delle passioni mantenute negli anni. Sì perché con il matrimonio per Ashling molte cose sono cambiate radicalmente.

Origini irlandesi, lei ha un passato da modella e negli anni ha lavorato anche per le Nazioni Unite. Per amore di Ivan la nostra zarina ha cambiato totalmente vita. Ha abbandonato le passerelle, ma anche il lavoro umanitario. Adesso si dedica al suo uomo e alla famiglia.

Ivan Zaytsev con Ashling Sirocchi ha avuto tre figli: Alessandro “Sasha”, nato il 31 ottobre 2014, Sienna, nata il 4 gennaio 2018, e Nausicaa nata il 3 ottobre 2019. E concentriamoci proprio sul primogenito Sasha. In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram, Ivan Zaytsev pubblica un selfie insieme al piccolo Sasha, mentre i due si trovano in auto.

“Somiglianze?” ci chiede Zaytsev. E in effetti sì, i due sono due gocce d’acqua. Anche la capigliatura è la stessa. E, per il bene dello sport italiano, speriamo anche il talento!