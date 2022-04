Le Donatella, la foto che fa impazzire i followers | Quella posa sexy lascia poco all’immaginazione

Giulia e Silvia Provvedi, la coppia di gemelle che formano le Donatella, sanno sempre come far parlare di loro. È un susseguirsi di contenuti web che ogni volta infiammano i fan. Con quest’ultimo scatto raggiungono l’apice della sensualità e i followers ovviamente impazziscono.

Sono una coppia che scoppia, anzi che fa scoppiare! Bellissime e sensuali, con un carattere intrigante, simpatiche e sbarazzine, ma soprattutto molto intelligenti. Sono questi i segreti che fanno delle Donatella un fenomeno dei social network.

Nascono come cantanti e ballerine, ma ora sono delle vere e proprie influencer che hanno saputo sfruttare la loro innegabile bellezza per attirare un numero spropositato di consensi da parte del pubblico.

Postano ogni giorno foto e video che le ritraggono in pose sexy ed ammalianti. Ora sta arrivando la bella stagione e come potevano, Giulia e Silvia, lasciarsi scappare l’occasione per pubblicare scatti in bikini? Le curve sono molto in evidenza e l’immagine diventa quasi ipnotica.

Le Donatella: cantanti, ballerine e…molto altro!

Le due sono originarie di Modena dove nascono nel dicembre del 1993. Poco dopo essere diventate maggiorenni si presentano al provini di X Factor facendosi notare subito per il loro talento e la loro grande determinazione. Arisa non si fa scappare “l’affare” e le ingaggia per far parte del suo team. Non arrivano in finale per poco, ma da quel momento hanno intrapreso una carriera musicale di tutto rispetto.

Le Donatella, Giulia e Silvia, giocano molto con la loro simpatia ma soprattutto con la loro straordinaria affinità tipica di una coppia di gemelle. Hanno così sfondato nel mondo della spettacolo e della musica sia come cantanti che come ballerine. Ultimamente hanno dimostrato di possedere talento per la danza durante le registrazioni della trasmissione Dance Dance Dance.

Con loro Madre Natura non si è certo risparmiata e Giulia e Silvia sanno come sfruttare le loro qualità. Sui social, dove sono vere e proprie star, dispensano consigli riguardanti il mondo del fitness e del benessere, ma sanno anche essere delle perfette influencer quando devono pubblicizzare brand di abbigliamento e accessori.

Le foto che fanno impazzire i loro followers

Sanno giocare fra di loro è l’ultimo scatto che pubblicano lo dimostra appieno. E’ una foto di Giulia in in una posa mozzafiato e il lato B è decisamente in evidenza; lo sguardo é ammaliante e la figura che appare davanti agli occhi incanta letteralmente.

Con i loro commenti però sanno sdrammatizzare ogni cosa e a fianco dello scatto la didascalia strappa anche un sorriso: “GIULIA IN POSE SPONTANEE😁😝” alludendo ovviamente a tutt’altro.

Che dire con il loro fisico si possono permettere questo ed altro e la loro eleganza e femminilità è sicuramente uno dei segreti del loro grande successo.