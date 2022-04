Luca Laurenti, parla del collega di una vita Bonolis | “Non è un amico…”

Bonolis e Laurenti sono una coppia indissolubile da più di trent’anni. Intrattengono il pubblico in maniera impeccabile, si capiscono con uno sguardo e fino ad oggi la sintonia era palese. Ma il pubblico é sempre più curioso su come possa essere il loro rapporto fuori dalle telecamere. Laurenti ne ha parlato recentemente.

Il loro è un sodalizio artistico conclamato. Giocano ormai da anni sul loro rapporto di dominatore (Bonolis) e dominato (Laurenti). Laurenti, con la sua voce nasale è diventato una macchietta nelle mani del sapiente Bonolis.

Laurenti e Bonolis, un legame indissolubile in tv…

Si è forse stancato il buon Luca degli scherzi e le prese in giro continui che Paolo gli rivolge quasi quotidianamente durante le loro trasmissioni? Lavorano insieme dal 1991 quando approdano in tv con Urka!. Da quel momento i due inanellano una serie di successi che li confermano come una delle coppie televisive più riuscite dello spettacolo italiano.

Fra i loro successi ricordiamo, tra i tantissimi, Tira e molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e l’odierno Avanti un altro. Hanno seduto anche uno accanto all’altro sulla scrivania di Striscia la notizia e nel 2009 hanno rivoluzionato il modo di condurre il Festival di Sanremo facendolo diventare più che altro una trasmissione di intrattenimento.

Laurenti ha alle spalle anche una carriera da attore quando ha interpretato il protagonista di Don Luca in una serie televisiva di successo di qualche anno fa. Ma è difficile vederli lavorare singolarmente se non per qualche intervista e qualche ospitata sporadica.

E nella vita privata?

Fino ad oggi non era chiaro se la coppia si frequentasse anche fuori dagli studi televisivi, nella vita di tutti i giorni. I due infatti sono abbastanza riservati per quel che riguarda la loro vita privata e raramente si lasciano andare a dichiarazioni che riguardano il loro quotidiano.

Bonolis però si è speso più volte a favore del suo amico fraterno Luca, per lui ha sempre una parola di stima e lo definisce una delle persone più generose che abbia conosciuto nella sua vita. È solo uno scherzo quello che lo porta a “maltrattarlo” durante le dirette televisive, mai lo farebbe realmente!

Anche Laurenti ha parlato del suo collega Bonolis; Ha detto che non è un amico…ma molto di più! Per lui Bonolis è come un fratello su cui contare nel lavoro e nella vita. Sicuramente, come nelle migliori amicizie, ci sarà stata qualche incomprensione che ha portato a qualche piccolo litigio, ma niente di importante.

E’ quindi chiaro che la loro è un’unione indissolubile e che continueremo a vederli a lungo vicini sia in tv che a casa.