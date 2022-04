Nuovo bonus ad un passo dalla firma: migliorerà la vita a tanti italiani | Stanziati milioni di euro

Gli ultimi anni sono stati davvero complicatissimi per tantisisme persone. E finalmente qualcosa per aiutarle si sta muovendo, ecco di cosa stiamo parlando.

Adesso, il Covid sembra meno affollato nella vita di tutti noi, anche se abbassare la guardia non è minimamente consigliabile. Nonostante adesso la situazione in Italia sembra migliorata, non possiamo fare a meno di evidenziare cosa moltissime persone hanno dovuto passare negli ultimi anni.

Lockdown, sirene delle ambulanze, nuove regole. Tanti cambiamenti che, purtroppo, hanno influenzato lo stato d’animo e psicologico di tantissime persone. Da tempo infatti si parla di un bonus psicologo in Italia. Scopriamo di cosa si tratta e perché è così importante farne utilizzo.

Bonus psicologo: cosa dobbiamo sapere in merito

Bonus psicologo, un voucher che arriva ad un massimo di 600 euro e con il quale gli italiani che hanno particolarmente sofferto due anni pesanti dovuti al Covid potranno pagare le proprie sedute di psicoterapia.

Lo ha anticipato il ministro della salute italiano Roberto Speranza, in vista del decreto Mef-Salute atteso tra pochi giorni. Il bonus potrà essere richiesto attraverso un portale che sarà attivato dall’Inps.

Tramite quest’ultimo, dovremo inviare poi il versamento del pagamento agli iscritti all’ordine degli psicologi che si sono resi disponibili. Per i cittadini, non ci saranno anticipi o costi aggiuntivi da pagare.

Il bonus è stato inserito nel decreto milleproroghe a febbraio, dove sono stati stanziati venti milioni di euro. Dieci per le strutture sanitarie ed altri dieci sottoforma di voucher. I voucher avranno tutti un valore massimo di seicento euro, come detto, e sarà parametrato alle diverse fasce Isee al fine di sostenere le persone che detengono il reddito più basso.

Ad esempio, chi ha un Isee superiore ai 50.000 euro, sarà escluso da questa novità. Il contributo punta a sostenere le spese fino a dodici sessioni di psicoterapia, nel presupposto che la tariffa minima delle sedute si aggiri intorno ai cinquanta euro l’una.

Bonus psicologi: come presentare domanda

Per presentare domanda, accedendo così al contributo, verranno valutati requisiti (anche economici) di ogni cittadino da un decreto del ministero della salute adottato insieme a quello dell’economia. Il ministro Roberto Speranza ha spiegato che verrà firmato appena i due minsteri si saranno definitivamente accordati.

Sarà l’Inps ad offrire il portale per le prenotazioni e sarà sempre la stessa a fare da tramite fra le persone in cura ed i professionisti che si renderanno disponibili per aiutare chi in questi ultimi anni ha sofferto non poco a causa della pandemia.

Nell’ultima legge di bilancio, sono stati stanziati 38 milioni di euro: venti per bambini ed adolescenti, dieci per le fasce più deboli – pazienti oncologici, ad esempio – ed otto milioni per il potenziamento di servizi territoriali ed ospedalieri di neuropsichiatria infantile ed adolescenziale.

A testimonianza che, a piccoli passi, il governo si muove sempre di più nella direzione giusta per tutte quelle persone che, magari stando bene fisicamente, hanno bisogno comunque di un grande sostegno psicologico.