Tommaso Paradiso ‘molla’ il mondo della musica: “Non dipende solo da me” | La scelta spiazza i fans

Tommaso Paradiso lo conosciamo tutti per la sua bellissima musica. Ma forse non siamo a conoscenza di tutto su di lui, come ad esempio della sua nuova travolgente esperienza che nessuno avrebbe mai immaginato potesse divenire realtà.

Tommaso Paradiso è certamente fra gli artisti più apprezzati, in ambito musicale italiano, degli ultimi anni. E’ conosciuto per essere stato a lungo il frontman del gruppo Thegiornalisti, anche se pure in qualità di solista ha raggiunto risultati davvero notevoli.

E’ fidanzato con Carolina Sansoni dal 2017 e convivono da tempo insieme. Tornando all’artista, è nato a Roma nel 1983. Si è diplomato al liceo classico ed è laureato in filosofia. La passione per la musica lo ha portato lontano, ed è iniziata quando Paradiso aveva solamente undici anni.

Da qui in avanti inizia una sensazionale carriera da fondatore e frontman dei Thegiornalisti. Nel 2019 abbandona il gruppo per iniziare una vita professionale in solitaria, che comunque lo ha visto in ogni caso grande protagonista all’interno della scena musicale italiana. La musica nella sua vita, però, non è la sola professione che lo accompagna ancora oggi.

Tommaso Paradiso, dalla musica al cinema: la confessione del cantante

Tommaso Paradiso lo conosciamo tutti grazie alle sue indubbie qualità musicali. Ma non in molti sono a conoscenza di un altro grande talento del cantante, che riguarda il mondo del cinema. Avete capito benissimo.

L’ex frontman dei Thegiornalisti ha debuttato come regista con “Sulle nuvole”, storia d’amore e di musica che andrà in scena al cinema il 26, 27 e 28 aprile. Questa esperienza, per lui, è stata piuttosto impegnativa.

Un disco può anche essere fatto da solamente due persone – spiega – ma per realizzare un film ci vogliono davvero un sacco di collaboratori. Non dipende quindi solamente da lui. Un regista ha la responsabilità di tanti professionisti e di tutte le sfumature del suo film. Come cantante, continua Paradiso, deve pensare solo a lui e a ciò che fa.

I protagonisti della pellicola in questione sono Marco Cocci e Barbara Ronchi, che si sono tramutati nella partie di Nic Vega – ex cantante di successo che si è autodistrutto all’apice della carriera ed ora vive tra una bottiglia di birra ed un divano – e Francesca – sua musa ed amore nel momento migliroe della carriera del cantante, adesso felicemente sposata con due figli.

Un nuovo modo di fare arte che, a quanto pare, è riuscito benissimo a Tommaso Paradiso. Cantante e, cosa ancora più importante e rilevante, grandissimo artista. Che sia musica o cinema, insomma, Paradiso ci sa sempre fare.