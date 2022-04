Tra questi ragazzi degli anni ’60 c’è un mostro sacro della Tv | Lo riconoscete?

E’ uno dei più famosi personaggi televisivi italiani. Vanta una carriera da vera star nazionale e i suoi successi sono incalcolabili. E’ senza dubbio il mattatore più celebre della tv che intrattiene milioni di italiani durante tutto l’anno. Tra questi ragazzi di scuola media si nasconde proprio lui.

Se si guarda attentamente la foto si potrebbe anche riconoscere. Il sorriso e lo sguardo non sono cambiati anche se di anni ne sono passati veramente parecchi. E’ uno scatto di 53 anni fa. Era infatti il 1969 e questa è la foto di fine anno di terza media.

Erano ancora gli anni delle classi separate tra maschi e femmine. Lui è oggi un conduttore tra i più celebri del panorama italiano. Basti pensare che durante un anno, numeri alla mano, é arrivato alla cifra record di ben 700 prime serate e oltre 8000 puntate di trasmissioni pomeridiane.

Arriva da Milano lo showman più famoso del panorama televisivo italiano

Ha origini milanesi ed é proprio in questa città che ancora risiede e lavora. Sì, perché questo famosissimo intrattenitore é il volto di punta delle reti Mediaset e pochissimi tra i suoi colleghi durante la loro vita sono riusciti ad eguagliare il suo successo.

Nel corso della sua importante e lunghissima carriera ha condotto numerosissimi show e quiz televisivi. È partito come tanti suoi colleghi dal mondo radiofonico conducendo trasmissioni in emittenti locali come Radio Interland Milano due e Radio Milano International.

La sua straordinaria predisposizione al mondo dello spettacolo e il suo talento vengono ben presto notato dal talent scout di molti, Claudio Cecchetto. Ecco quindi che il misterioso conduttore inizia la sua avventura a Radio Deejay dove nel corso degli anni tornerà a cadenza regolare.

La passione per il mondo della radiofonia lo convince anche a rifiutare una grandissima proposta internazionale, rinunciando anche ad una carriera completamente al di fuori dal mondo dello spettacolo. Aveva da ragazzo un ottimo stipendio, moltissimi benefit e addirittura un’assicurazione sanitaria. E per questo motivo che, quando comunicò ai suoi di voler cambiare vita, la mamma non la prese molto bene.

Ma il nostro showman ci aveva visto lungo e grazie a quelle scelte oggi è diventato un paladino nazionale.

Ecco chi si nasconde dietro a quel volto da ragazzo

Stiamo parlando del grandissimo Gerry Scotti che recentemente ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme ai suoi compagni di scuola.

Il conduttore di Passaparola, Chi vuol esser milionario, Tu si che vales, Avanti un altro, Paperissima e Striscia la notizia, per citare solo alcune trasmissioni, ha mantenuto negli anni la stessa voglia di vivere e solarità che aveva da ragazzo. È per questo che il pubblico gli è estremamente affezionato e che ogni sua apparizione televisiva produce un riscontro di ascolti veramente eccezionale.

Il conduttore non ha svelato quale sia tra i ragazzi, ma ci azzardiamo ad ipotizzare che possa essere quello con la maglia nera dietro al professore. Guardando bene il sorriso sembra proprio lo stesso. Chissà se Gerry si deciderà a svelare presto l’identità misteriosa?