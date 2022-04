Giorgio Mastrota, il Re delle televendite: oggi vive così | Ha “rivoluzionato” la sua vita

Giorgio Mastrota, uno dei volti più noti all’interno della televisione italiana ed in particolar modo delle televendite. Ma che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Giorgio Mastrota, sicuramente conosciuto da moltissimi telespettatori per le tante televendite che lo hanno visto protagonista negli anni. Nato a Milano il 15 maggio 1964, è un personaggio televisivo davvero di grande successo.

Si è laureato in scienze politiche, ed alla fine degli anni ’90 ha iniziato a lavorare nel piccolo schermo. Una carriera che, almeno per quanto riguarda i programmi televisivi, è durata fino al 1995 – anche se si è impegnato nel 1996 presentando Capitalia e nel 1999 conducendo Meteore.

A partire dal ’95, si dedica principalmente a ciò che lo ha reso ancora più famoso in Italia: ovvero, le televendite. Nel 2009 ha condotto Mercato italiano – programma di televendita – su Rete 4. Nel 2020 ha partecipato occasionalmente alla trasmissione Propaganda live.

Ha avuto svariate relazioni davvero degne di nota nel corso della sua vita. Soprattutto quella con la showgirl Natalia Estrada. I due si sono sposati nel 1992 a Madrid ed hanno avuto loro figlia Natalia Junior.

Si sono separati nel ’98, e successivamente l’uomo si è legato sentimentalmente prima a Carolina Barbosa – dalla quale ha avuto un figlio, Federico – e poi ad un’altra bellissima donna, Floribeth Gutierrez.

Nel corso di una puntata del programma televisivo Storie italiane, Giorgio Mastrota è stato intervistato ed ascoltato dalla conduttrice Eleonora Daniele. L’uomo si è detto essere felice della popolarità conquistata in tanti anni di carriera ed anche di poter dedicare la maggior parte del suo tempo alla sua famiglia.

Giorgio Mastrota ed il suo amore con Floribeth Gutierrez

Lui che, da anni ormai, non vive più a Milano. Bensì a Bormio, in Valtellina. Si tratta di una splendida località situata nel Parco Naturale dello Stelvio. Tornando all’intervista, Mastrota non pare particolarmente entusiasta ed ammaliato dall’idea di condurre un programma tutto suo.

Anche perché dovrebbe cambiare stile di vita, lasciando la montagna dove attualmente vive felice con Floribeth Gutierrez ed i loro figli. Parliamo di Matilde e Leonardo, avuti proprio dalla donna che è una sciatrice professionista.

I due che oggi sono sposati ma che, in tal senso, hanno dovuto affrontare non poche insidie per arrivare a fare questo importante passo. Si sarebbero infatti dovuti sposare due anni fa, ma tutto saltò a causa della pandemia di Coronavirus.

In ogni caso, la coppia oggi è felicemente sposata. Peraltro, Giorgio Mastrota è diventato recentemente anche nonno grazie alla nascita di Mario e Sasha, figli di Natalia Junior. Tornando alla sua famiglia ed alla sua vita privata, pare chiaro come l’uomo abbia privilegiato gli affetti rispetto al lavoro. E di certo, questo non è esattamente da tutti.