Katia e Valeria, i retroscena svelati sull’addio del più famoso duo comico tutto al femminile

Katia e Valeria hanno formato per anni un duo che ha fatto divertire il pubblico. Ora, però, le cose tra loro sono cambiate e le due hanno deciso di prendere strade diverse.

Katia Follesa e Valeria Graci hanno raggiunto la popolarità grazie a “Zelig”, dove formavano il duo “Katia e Valeria”. Il loro sodalizio è durato per ben dieci anni e le ha viste protagoniste di gag che fanno ancora oggi sorridere.

Impossibile non ricordare i loro sketch in cui interpretavano due corteggiatrici di “Uomini e donne” intente a conquistare il cuore del tronista Claudiano, alias Claudio Bisio. Altrettanto divertente era il momento in cui vestivano i panni di due aspiranti Miss, che non brillavano certamente per il loro acume.

Da allora gli anni sono passati e le due hanno deciso di prosegue la loro carriera in solitaria. Solo recentemente sono state protagoniste di una divertente reunion in “Michelle Impossible”, lo show condotto da Michelle Hunziker, dove hanno dimostrato di non avere perso la verve dei tempi d’oro. È però soprattutto Valeria quella che ha sofferto maggiormente per la loro separazione.

Katia e Valeria hanno litigato? Ora una delle due esce allo scoperto

Prendere strade diverse quando si è stati uniti per anni può essere doloroso non solo quando c’è stato un coinvolgimento sentimentale, ma anche nel caso di un sodalizio professionale. I casi anche nel mondo dello spettacolo sono certamente numerosi e non possono non provocare sofferenza anche nei rispettivi fan.

È il caso di Katia Follesa e Valeria Graci, che continuano a lavorare in Tv e in radio, ma una lontana dall’altra. Questo non può che generare curiosità sui motivi di questa scelta in chi ha amato le loro battute. A spiegare come siano andate le cose è Valeria, quella che sembra avere sofferto maggiormente per la scelta di interrompere questa sinergia.

“Sono orgogliosa delle cose fatte insieme, gioie e dolori, dolori e tradimenti, glorie, tutto. Insieme a Katia abbiamo vissuto delle cose pazzesche – ha raccontato la Graci ai microfoni del podcast ‘One More Time’ -. I rapporti tra noi oggi sono profondamente cambiati. A un certo punto però nella vita accadono cose e subentrano delle interferenze. La non gestione di un capitale importante ha fatto sì che delle cose accadessero e si rompessero. Quindi purtroppo o per fortuna abbiamo proseguito singolarmente”.

Nascondere il dispiacere per quanto accaduto per Valeria è praticamente impossibile: “Io non ho voluto sostituire Katia con nessun altro. Io ho avuto modo di vederla sul palco con altre persone e questo mi ha amareggiato. Se sei in simbiosi così a lungo con una persona vederla con un’altra persona fa male. Lei per me non è stata solo una collega, ma anche un’amica. Sono sicura che se avessimo avuto un manager capace di tenere le fila non sarebbero accadute alcune cose e ne sono convinta”.

Nonostante il dolore, Valeria sarebbe disponibile a collaborare ancora con la collega: “Non mi sono mai divertita con altri come con lei. Se lei oggi mi chiedesse di rifare le cose insieme e ci fosse la possibilità di fare qualcosa di bello io lo farei volentieri. Io sono capace di perdonare e ho perdonato, ma non dimentico” – ha concluso.