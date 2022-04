Vladimir Luxuria, le rivelazioni sulla vita sentimentale | “Sposarmi? Perché no?”

Attivista e personaggio televisivo con un passato da politica, Vladimir Luxuria sta attirando la curiosità delle riviste di gossip per via della sua vita sentimentale.

La carriera artistica di Vladimir Luxuria ha avuto inizio nella sua città natale, Foggia, dove ha cominciato ad organizzare feste presso la discoteca Dirty Dixi Club per poi passare alle sue prime esibizioni dal vivo negli anni Ottanta.

Successivamente si è trasferita a Roma, dove si è laureata con il massimo dei voci all’Università Sapienza in Lingue e Letterature straniere. Nel frattempo, si è avvicinata al mondo dello spettacolo e del cinema.

In quegli anni è cominciato anche il suo attivismo per i diritti della comunità LGBT. Entrata nel Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, è diventata direttrice artistica occupandosi della serata Muccassassina, diventata una delle più popolari della Capitale.

Ha avuto occasione di ospitare celebrità come Grace Jones, David LaChapelle e Alexander McQueen. Ha anche organizzato la prima manifestazione Pride d’Italia insieme ad Imma Battaglia e Vanni Piccolo, tenutasi a Roma nel 1994.

Il successo in televisione e la politica

Alla fine degli anni novanta è diventata ospite fissa della trasmissione Maurizio Costanzo Show. Col passare degli anni, si è affermata come personaggio televisivo prendendo parte a numerose trasmissioni in qualità di opinionista, giurata e conduttrice.

Mentre nel 2006 ha esordito in politica. Eletta alla Camera dei deputati nella circoscrizione Lazio 1 nelle liste di Rifondazione Comunista, ha fatto parte della VII Commissione parlamentare. Vladimir Luxuria è stata la prima donna transgender ad essere eletta parlamentare in Europa.

Oggi Vladimir Luxuria è uno dei volti più noti della televisione italiana. Scrittrice, attivista, opinionista, attrice, cantante e direttrice artistica, la sua è una carriera molto florida. Ma il suo passato non è stato assolutamente semplice e, lei stessa, ha raccontato del periodo più buio della sua vita segnato dalla droga e dalla prostituzione.

Fortunatamente queste difficoltà sono diventate ormai un ricordo lontano e l’attivista ha trovato il suo equilibrio.

Single o fidanzata?

Recentemente Luxuria si è ritrovata al centro delle cronache rosa, per via dei gossip intorno alla sua vita sentimentale. Secondo diverse voci avrebbe trovato l’amore. Ma qual è la verità?

In passato ha avuto una storia con Amin, attivista curdo che ha conosciuto in vacanza durante l’estete. La loro relazione è andata avanti per diverso tempo. Ma nel 2020 Luxuria ha rivelato di aver chiuso con il giovane compagno.

Poco dopo, è stata avvistata insieme ad un altro personaggio televisivo: il ballerino Gennario Siciliano, ex concorrente di Amici. Luxuria ha raccontato di aver passato dei “momenti davvero speciali assieme sulla costiera amalfitana”.

Ma negli scorsi giorni, invitata nello studio di Verissimo, Vladimir Luxuria ha dichiarato di essere single. Ha spiegato di aver avuto una storia con un ragazzo olandese, successivamente finita. Inoltre ha frequentato alcuni personaggi pubblici che, però, non hanno voluto rendere la relazione pubblica.

“Attualmente sono libera e bella, ma sono sempre ottimista e sono sicura che il mio futuro sarà rosa e tutto potrà accadere” ha affermato. Proseguendo, Luxuria si è espressa riguardo al matrimonio.

“Sposarmi? Se dovessi trovare una persona alla mia altezza, perché no?” ha dichiarato, immaginando già il suo futuro abito da sposa.