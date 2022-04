Ashley Harkleroad: “Posso godermela” | Da Wimbledon ai film porno è un attimo!

Ashley Harkleroad ha deciso di cambiare radicalmente vita. La statunitense ha deciso di abbandonare il mondo del tennis per dedicarsi ai film porno.

Quando uno sportivo decide di dire addio all’attività agonistica spesso decide di diventare allenatore, un dirigente, un opinionista nei programmi televisivi. Ma c’è anche chi decide di prendere strane alternative e insolite. È il caso di Ashley Harkleroad, ex tennista che ha appeso la racchetta al chiodo per dedicarsi ai… film a luci rosse.

La statunitense ha calcato in passato i grandi palcoscenici nel tennis mondiale, arrivando anche a raggiungere la posizione numero 39 del ranking WTA; la classifica più importante di questo sport. Nel 2010 ha poi deciso di ritirarsi, dopo due gravidanze, all’età di 25 anni.

E la sua attività post tennistica è ben lontana dai classici canoni sportivi: ovvero il mondo hard. Ma il percorso di Ashley Harkleroad è stato graduale. Ha prima cominciato come influencer sui social network, mostrandosi in scatti piccanti e che infiammavano i bollenti spiriti dei suoi followers, poi si è distinta come “content creator” aprendo un profilo su Only Fans; la piattaforma web dove è possibile offrire servizi a pagamento.

E proprio attraverso questo sito, l’ormai ex tennista nata a Rossville, in Georgia, ha sfondato nel mondo dei contenuti a luci rosse. Pagando un abbonamento mensile al suo canale OF da 9.99 dollari è possibile godere dei suoi video hot.

Ashley Harkleroad, dal tennis ai film porno: la scelta della ragazza americana

Ma la vita “per adulti” di Ashley Harkleroad era cominciata quando ancora calcava i campi tennistici. Nel 2008, infatti, è stata la prima tennista del circuito WTA nella storia a posare per una copertina della rivista PlayBoy.

Mini gonnellino bianco, asciugamano attorno al collo e posa sexy per una prima pagina che anche Serena Williams, la sua collega più famosa, applaudì definendola all’epoca come una scelta forte e coraggiosa da parte della connazionale.

Ora, a 37 anni, Ashley Harkleroad ha deciso di vendere se stessa al pubblico per piacere e per passione sentendosi, per sua stessa ammissione, “nel fiore degli anni”.

E nella sua biografia su OnlyFans si racconta così: “Sono la prima tennista professionista che è stata sulla copertina di Playboy e ora sono su OnlyFans! La mia scelta è semplice: qui posso essere me stessa, esprimere meglio la mia libertà di espressione e godermela. Sono sportiva, carina, giocosa e divertente! Sono nel fiore degli anni… ascoltami ruggire. Sono tornata ed è meglio che mai”.