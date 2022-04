Karina Cascella, attentato alla salute dei fan! Il seno non si contiene e la sua foto è da infarto

Torna un’altra volta alla carica con uno scatto bollente. Karina Cascella, ha deciso di far impazzire i suoi fan. Questa volta ci riesce in pieno perché pubblica una foto che lascia ben poco all’immaginazione. E’ un’esplosione di sensualità e il pubblico sembra decisamente apprezzare.

Karina Cascella, è consapevole della sua bellezza e per questo gioca con i suoi follower provocandoli ogni giorno di più. Il consenso del pubblico è in continuo accrescimento ed infatti Karina, sul suo profilo Instagram, ha più di un milione di follower che trepidanti, ogni giorno, attendono nuovi post.

Il suo fascino dipenderà forse anche dal suo carattere determinato. E’ una donna che non deve chiedere mai e che non si risparmia quando deve attaccare o criticare qualcuno. Si è fatta conoscere nel mondo della televisione grazie alla partecipazione a numerose trasmissioni di successo degli ultimi anni.

Karina Cascella, professione: opinionista e influencer

È stata ospite fisso da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, opinionista di Maria De Filippi a Uomini e Donne e ha presenziato in tantissime puntate di Vero amore. Il suo carattere determinato l’ha resa perfetta come opinionista dell’Isola dei famosi 16 e dell’ultima stagione del Grande Fratello vip.

Ha un trascorso, neanche a dirlo, nel mondo dei reality. Nel 2008, infatti, ha vinto l’edizione de La talpa facendosi notare tra tutti i concorrenti e conquistando il pubblico con la sua e prorompenza fisica, ma anche con la sua simpatia e spiccata intelligenza.

La sua carriera ha registrato anche una piccola parentesi nel mondo della musica quando ha provato ad incidere una canzone, ma il successo non è stato di certo soddisfacente. Ha negli anni intrapreso anche la professione di imprenditrice aprendo il suo primo negozio A Milano.

La foto che fa rimanere incollati allo schermo

Oggi Karina ha 42 anni, ma non li dimostra decisamente. E’ di pochi giorni fa lo scatto che ha infiammato il web e che l’ha mostrata in formissima. Si tratta di un’immagine a mezzo busto della showgirl che mette in evidenza le sue straripanti forme.

Come non notare in mezzo al seno quel piccolo tatuaggio a forma di cuoricino nero che attira, semmai ce ne fosse bisogno, l’attenzione dei fan. Il micro top in cotone lilla non riesce a contenere l’esplosione sexy.

A completare l’immagine uno sguardo provocante che sembra voler parlare al suo pubblico. Ci sa fare la bella Karina e sicuramente questo è un altro colpo tirato a segno. Non c’è dubbio che, dopo aver visto queste foto, saranno molti gli utenti che si iscriveranno alla sua pagina in attesa di nuove immagini così sensuali ed accattivanti.