Valeria Marini: sensuale, affascinante, seducente e bellissima | Come mamma l’ha fatta

A quasi 55 anni, non perde la voglia di provocare a modo suo. E può davvero permetterselo: guardate che fisico!

Per qualcuno un po’ troppo svampita. Ma Valeria Marini ha fatto fortuna e carriera così. E si è fatta apprezzare anche per queste caratteristiche. Insomma, noi siamo dalla sua parte. E siamo sicuri che, dopo aver visto le ultime foto pubblicate dalla bionda showgirl, lo sarete anche voi!

Dalla sua parte, sicuramente, tanti registi che l’hanno voluta come attrice. Un nome su tutti, un maestro dell’erotismo, come Bigas Luna che, nel 1996, la volle come protagonista di “Bambola”. Una pellicola che l’ha resa famosa sulla scena internazionale.

Sì, perché la nostra Valeria Marini in Italia era già una celebrità da tempo. E’ stata, per anni, infatti, la primadonna degli spettacoli de “Il Bagaglino”, la nota compagnia teatrale sbarcata poi sui teleschermi. Valeria Marini, da sempre, è stata la musa di Pier Francesco Pingitore. Un palcoscenico che Valeria Marini ha condiviso con artisti come Pippo Franco, Oreste Lionello, Leo Gullotta e Martufello.

Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come conduttrice di trasmissioni televisive, fra cui il 47º Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati. Dalla seconda metà degli anni duemila prende parte come concorrente a diversi reality show, come L’isola dei famosi, Grande Fratello VIP (per due volte), Temptation Island VIP e Supervivientes in Spagna.

Nella sua carriera, comunque, anche diverse interpretazioni cinematografiche, soprattutto per quanto riguarda le commedie all’italiana. Qualche titolo: “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo” (1993), “In questo mondo di ladri” (2004), “Operazione vacanze” (2012), “E io non pago – L’Italia dei furbetti” (2012).

Valeria Marini, scatti da urlo

Valeria Marini si muove sempre tra gli atteggiamenti simpatici e quelli ammiccanti. Ma Valeria Marini è fatta così. E, probabilmente, è stata ed è apprezzata, proprio per questo. Anche uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram si mostra muovendosi in questo solco.

All’età di quasi 55 anni, Valeria Marini non perde la voglia di osare e di far sognare i suoi tanti fan. E può davvero permetterselo. Perché il fisico continua a essere quello, procace, che ha fatto innamorare tanti.

In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio seguitissimo profilo Instagram, infatti, la Valeria Nazionale indossa un abito di colore rosa. Beh, definirlo abito è forse azzardato… Scollatura vertiginosa, spacco posteriore profondissimo e ampi pezzi privi di stoffa (e che quindi mostrano la pelle) sui fianchi.

“I belive in miracles @david_lachapelle” scrive. E poi, citando il grande Andy Warhol: “Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare”.