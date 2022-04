Colosso internazionale offre 4000 posti di lavoro | Ecco le figure professionali ricercate

Molte aziende stanno investendo sulla ricerca del personale per allargare i propri orizzonti. E’ questo il caso di una ditta leader mondiale nelle consegne che apre le proprie porte a 4000 persone. Le assunzioni sono volte ad una concreta possibilità di crescita professionale.

Molte persone in cerca di lavoro da molti mesi, possono tirare un sospiro di sollievo. Si è aperta una grande opportunità nel fronte dell’occupazione. È il caso di una grandissima azienda che sta ricercando un gran numero di personale da inserire nel proprio organico.

Ecco i dettagli dell’offerta di lavoro

Non sono necessari concorsi pubblici che troppo spesso risultano dispersivi ed eccessivamente affollati. È un’azienda della quale, molto probabilmente, tutti noi siamo stati clienti. Le figure professionali sono le più disparate ed è previsto un programma di formazione dettagliato che consente a tutti i neo assunti di fare carriera.

Per alcune figure non è richiesta alcuna esperienza né particolari caratteristiche. L’impresa in questione prevede, oltre ad uno stipendio fisso stipulato dal contratto collettivo nazionale, la possibilità di conquistare bonus e premi produttività oltre che la retribuzione delle eventuali ore straordinarie lavorate.

Nell’accordo redatto dall’azienda sono previsti numerosi benefit tra i quali l’importante copertura assicurativa per visite ed interventi, ma anche i rimborsi personalizzati.

La ricerca per l’ampliamento dell’organico è partita dalla Lombardia, ma ora si è allargata a tutto lo stivale. Chi fosse interessato all’offerta in questione potrà direttamente inviare il proprio curriculum vitae attraverso il sito Internet dell’azienda; l’unica richiesta che viene presentata ai candidati è quella di essere in possesso di patente di guida e essere automuniti.

L’azienda leader nel mondo del delivery

Stiamo parlando di una realtà lavorativa in enorme accrescimento, l’azienda leader nel settore del delivery Just Eat. L’accelerazione nella espansione della ditta ha provocato l’urgenza di allargare il proprio organico. Le figure ricercate partono dai corrieri, che saranno impiegati per la consegna del cibo al domicilio del cliente, fino ai coordinatori.

Degno di particolare nota è il fatto che nell’annuncio è sottolineata l’ottima probabilità di progressione nella carriera. Sarà prevista quindi una formazione dettagliata attraverso corsi e aggiornamenti che potrebbero portare ogni figura al raggiungimento di livelli lavorativi via via più alti. È possibile puntare, anche se assunti come corrieri, a ruoli di responsabilità, come la gestione ed il coordinamento.

Sono previsti dei bonus per ogni singola consegna e dei premi che si andrebbero ad aggiungere allo stipendio fisso mensile. Non resta quindi che collegarsi al sito di Just Eat per rispondere alla straordinaria offerta di lavoro. Potrebbe essere l’occasione giusta per trovare l’impiego tanto desiderato da milioni di italiani.