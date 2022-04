Flavio Montrucchio, il vestito da marinaio gli cade a pennello | Followers in delirio

È di una bellezza stratosferica e giustamente ogni sua immagine fa girare la testa a tutte le sue followers. Flavio Montrucchio con l’ultimo suo post ha voluto veramente esagerare! Il fascino non è della divisa, ma tutto del marinaio!

Uno sguardo così affascinante é difficile da incontrare, con quegli occhi chiari, i capelli brizzolati e il sorriso sornione conquista i cuori di milioni di suoi fan. È impossibile resistergli.

Flavio Montrucchio e uno dei pochi concorrenti del Grande Fratello che ha quasi del tutto fatto dimenticare le origini della sua carriera. Flavio, infatti, ha saputo reinventarsi in molti contesti del mondo dello spettacolo partecipando come attore a numerose produzioni cinematografiche e indossando perfettamente i panni del conduttori di molte trasmissioni televisive.

Dal Grande Fratello a punta di diamante di Real Time

Il suo esordio all’interno della casa più spiata d’Italia è stato sicuramente il trampolino di lancio che gli ha permesso di fare strada come attore e conduttore, ma indubbiamente, negli anni, Flavio Montrucchio ha saputo dimostrare di avere stoffa e talento da vendere.

Oltre alla sua carriera d’attore, Flavio si è fatto conoscere come talentuoso conduttore di Bake off – dolci sotto un tetto e Primo appuntamento. Flavio riesce perfettamente ad equilibrare il suo fascino con altrettanta simpatia e per questo è diventato uno dei volti di punta del canale Real Time.

Insieme al suo straordinario successo è anche arrivato il grande amore. Il suo legame con Alessia Mancini é unico e speciale ed ormai va avanti da moltissimi anni. I due si sono sposati ed hanno avuto due figli, ma l’intesa all’interno della coppia é rimasta straordinaria e, nonostante gli anni, rimangono ancora affiatatissimi.

Adesso nella carriera di Flavio si è affacciata un’altra opportunità. Sta per iniziare un nuovo programma, Primo appuntamento in crociera, che lo vede impegnato nei panni di Cupido intento a formare nuove coppie.

Il post che ha lasciato le fan senza parole

In occasione del lancio del programma Flavio ha pubblicato uno scatto sui suoi social che ha lasciato le fan letteralmente a bocca aperta. Indossa una divisa da marinaio che gli calza a pennello e gli dona un fascino ineguagliabile.

Molto spesso il conduttore pubblica foto che lo ritraggono in primo piano ed ogni volta è la solita storia: un fiorire di apprezzamenti che vanno al di là del suo talento artistico.

Il sorriso è il segno distintivo di Flavio e anche la sua arma di seduzione più potente. I follower sono decisamente impazziti e si sono lasciati andare ad ogni tipo di commento; c’è chi lo aspetta sulla propria imbarcazione, chi è impaziente per l’inizio del programma e chi loda le sue doti fisiche.

Come resistere, d’altronde, di fronte a cotanta bellezza?