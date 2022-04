Wanda Nara, esagerata! Ha il seno che le straborda completamente | E’ da censura

Wanda Nara, per l’ennesima volta esagerata sul web. Ha postato un suo scatto con una tutina che la fascia completamente. Il seno non riesce ad essere contenuto e rischia di esplodere. I suoi fan sono in delirio e la sua pagina Instagram è inondata di like.

È conosciuta al pubblico italiano perché moglie di Mauro Icardi, ma l’affascinante attrice Argentina fa parlare di sé per le pose sexy che continuamente pubblica sul web. Gioca con il suo fascino e la sua bellezza in maniera da incantare più follower possibili.

Wanda Nara, attrice in Argentina, opinionista in Italia

Wanda è nata a Buenos Aires nel 1986 e diventa famosa dapprima in Argentina per aver recitato in una delle fiction più famose del posto, Golpe al corazon. In Italia non riesce a sfondare nel mondo della cinematografia, ma ricopre spesso il ruolo di ospite in numerosi programmi calcistici. E’ questo il caso per esempio di Tiki Taka dove molti tifosi la ricorderanno protagonista di una accesissima discussione con Antonio Cassano.

Wanda Nara si è saputa reinventare più volte e per questo l’abbiamo vista recentemente accanto al cantante Pupo come opinionista del Grande Fratello, celebre successo di Alfonso Signorini.

Ma Wanda è famosa sui giornali di gossip più che altro per le sue più importanti storie d’amore. La prima con l’argentino Maxi Lopez, ex attaccante che ha avuto un discreto successo anche in Italia. I due sono stati sposati per 5 anni. Dal loro matrimonio è nato Valentino Lopez che oggi ha intrapreso la strada del padre e che, viste le sue prestazioni ad altissimo livello, sarà senza dubbio un prossimo attaccante di qualche squadra calcistica di serie A.

Dopo il naufragare del suo primo matrimonio, Wanda si è legata all’attaccante del Paris Saint Germain, Mauro Icardi sposato successivamente nel 2014. La loro unione ha conosciuto svariati momenti di alti e bassi. È recente la loro ultima crisi che ha rischiato di portarli ad una drastica separazione. In quei mesi si è parlato di un presunto tradimento da parte del giocatore con Eugenia China Suarez.

La foto che mostra il suo fisico spettacolare

Wanda Nara sembra aver superato quel brutto periodo e sicuramente oggi si mostra più in forma che mai. Eccola nel suo ultimo post pubblicato su Instagram dove ha lasciato tutti i suoi follower a bocca aperta. Indossa una tutina nera super aderente che sottolinea le forme super sexy dell’ex modella.

Chiede, con fare malizioso, al suo pubblico se apprezza o meno lo scatto del giorno. È una domanda retorica quella di Wanda poiché i follower sono letteralmente rapiti dalla sua avvenenza. E’ un concentrato di sensualità e, come al solito, si mostra nei panni della bomba sexy quale è.

Quale sarà il prossimo post che manderà i fan in visibilio? Probabilmente Wanda è già sul punto di pubblicarlo…