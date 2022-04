Gianluca Impastato e Gianluca Fubelli, la loro carriera è arrivata al capolinea | La confessione di uno dei due comici

Fare ridere non è così semplice come si potrebbe pensare, non a caso sono molti i comici che faticano a restare nel cuore del pubblico a lungo. A sottolineare la questione ci sono anche Gianluca Impastato e Gianluca Fubelli, alias Scintilla, che non perdono comunque l’ironia.

I comedy show sono ormai una costante nel palinsesto Tv, basti pensare a programmi come “Zelig”, “Colorado” e “Made in Sud”.

A farla da padrone in questi casi ci sono anche attori poco noti, che approfittano di una vetrina come questa per farsi conoscere dal pubblico e ottenere popolarità. Non tutti però sembrano riuscire facilmente nell’obiettivo, al punto tale che diventa quasi inevitabile ricorrere ai più popolari per rinvigorire gli ascolti.

Recentemente in questo scenario ha provato a farsi strada anche “LOL – Chi ride è fuori”, la proposta targata Amazon che ha deciso di riunire un gruppo di comici chiamati a partecipare a una gara in cui dovevano sfidare gli avversari e cercare di farli divertire.

L’esperimento, almeno per quanto riguarda quest’ultima edizione, sembra essere però riuscito solo in parte. A questo punto diventa quasi inevitabile porsi una domanda: è davvero così difficile fare ridere? Sulla questione sono intervenuti Gianluca Impastato e Gianluca Fubelli, alias Scintilla.

Gianluca Impastato e Gianluca Fubelli: le loro battute fanno davvero ridere?

Gianluca Impastato e Gianluca Fubelli sono stati protagonisti per anni di sketch divertentissimi a “Colorado”. Impossibile non ricordare il periodo in cui i due vestivano i panni dei “Turbolenti” sul palco del programma di Italia1 o il personaggio di Chicco D’Oliva, l’esperto di vini decisamente poco professionale.

Ora i due compaiono solo raramente in Tv e non più nella storica trasmissione Mediaset, ma continuano comunque a lavorare. Il primo, in modo particolare, dopo un’esperienza poco felice al “Grande Fratello Vip”, è tornato in teatro, dove è felice di poter avvertire nuovamente da vicino l’affetto del pubblico.

Entrambi però non sembrano avere perso il sarcasmo che da sempre caratterizza le loro carriere. Emblematica è la foto che Impastato ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

In questo scatto ognuno di loro ha tra le mani una parrucca, una bionda e una mora, elemento che può essere considerato uno strumento di lavoro perché può essere utilizzata quando devono assumere le sembianze di un altro.

La didascalia a corredo non può però che strappare una risata. “Quando un comico mette la parrucca vuol dire che non ha più un caxxo da dire” – si legge. Almeno per ora, però, questo non sembra essere il loro caso.