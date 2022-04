Justine Mattera, il reggiseno di pizzo non copre nulla, si vede tutto! Followers andati fuori di testa

Guardate uno degli ultimi post, sempre molto maliziosi. Lei stessa definisce quella con cui si mostra la sua “migliore lingerie”

Riuscirà mai a scrollarsi di dosso quella nomea di clone di Marilyn Monroe? Difficile da dirsi. Di certo Justine Mattera non vuole proprio togliersi di dosso la fama di donna molto sexy e sensuale. Una prova tangibile è guardare (anzi, ammirare!) uno dei suoi ultimi post su Instagram. Un tripudio di like e interazioni da parte dei suoi tanti followers.

Justine Mattera continua infatti a essere molto seguita sui social, sebbene negli ultimi anni, sia un po’ scomparsa dalla scena televisiva. La sua ultima trasmissione, infatti, è del 2017, “In viaggio con Justine”, su Bike Channel. Anche la carriera teatrale, che pure aveva avuto una decisa accelerazione, è ferma a quello stesso anno.

Sui social, invece, è attivissima. Su Instagram ha molti followers e non disdegna anche qualche foto osé. Con la malizia di sempre. Proprio come il mito Marilyn Monroe. E, anche questa volta, la nostra Justine non si smentisce affatto.

Marilyn Monroe è e sarà un mito immortale. A lei sono stati dedicati film. Ha ispirato canzoni e cantanti. Ha creato uno stile, con quel biondo patinato e cotonato che, ancora sopravvive. Alcune sue scene, come quella dell’abito alzato dallo scarico di una ventola, sono iconiche. Insomma, sebbene sia morta da quasi 60 anni, ormai, è presente nella vita di tutti noi.

A lei si è ispirata, chiaramente, soprattutto negli anni degli esordi. E per tantissimo tempo è stata appellata e riconosciuta così. Difficile scrollarsi di dosso, poi, le etichette.

Statunitense, Justine Mattera è una splendida 50enne che continua a essere molto sbarazzina e provocante nel look. Negli anni giovanili fa la modella e la cubista in una discoteca fiorentina e viene notata dal dj Joe T. Vannelli. E’ lui, quindi, a scoprirla, giovanissima, a Firenze, dove si è trasferita per studiare.

Trasparenze molto osé

Trasferitasi a Milano, incontra il conduttore e autore Paolo Limiti che, dopo avere notato la sua complessiva somiglianza con Marilyn Monroe, la vuole come showgirl nelle varie edizioni di “Ci vediamo in TV”, dal 1996 al 2003. La popolarità arriva proprio in quegli anni. E anche il matrimonio, dato che è stata sposata per due anni proprio con Paolo Limiti. Oggi, invece, Justine Mattera è sposata con l’imprenditore siciliano Francesco Cassata.

Il paragone con la Monroe forse l’ha un po’ troppo etichettata. Nel 2006 partecipa come concorrente al reality “La Fattoria”. Oggi, invece, è attiva soprattutto sui social, dove delizia i suoi fan.

Lo fa anche con uno degli ultimi post, sempre molto maliziosi. Lei stessa definisce quella con cui si mostra la sua “migliore lingerie”. E, in effetti, questo reggiseno di pizzo color blu elettrico è davvero bellissimo. E, soprattutto, molto trasparente. Non possiamo che gradire. Noi e diverse migliaia tra i followers della bella e sensuale Justine Mattera.