Se avete le unghie con delle righe attenzione! Potrebbe essere il sintomo di una malattia seria

Attenzione, perché molto spesso il nostro corpo ci manda segnali che non dovremmo mai sottovalutare. Guardate l’aspetto delle vostre unghie perché, se con delle particolari caratteristiche, potrebbe essere un campanello d’allarme per una patologia molto seria. Ecco a cosa bisogna stare attenti.

Frequentemente si tende ad associare una malformazione delle nostre unghie a carenze vitaminiche o di componenti della nostra alimentazione. Si dice spesso che le macchiette bianche rivelano una mancanza di calcio, ma cosa indicano le righe verticali che conferiscono un aspetto ondulato all’unghia?

Attenzione ai segnali che ci manda l’organismo

È sempre meglio sottoporsi a continui controlli medici perché molti sintomi troppo spesso tendono ad essere sottovalutati. Nella maggior parte dei casi si tratta di cose di poco conto, ma nessuno vorrebbe ignorare i segnali importanti che ci manda il nostro organismo.

I primi a soffrire per carenze di importanti componenti del nostro organismo sono sicuramente le unghie e i capelli che tendono ad essere molto più deboli e a rompersi facilmente. Frequentemente sono segnali di un periodo più stressante e faticoso o concomitante con il cambio di stagione.

Ma la caratteristica striatura delle unghie potrebbe in alcuni casi nascondere qualcosa di più importante. La malattia che si potrebbe ricondurre a questa malformazione è molto più seria, anche se spesso si associa ad una degenerazione precoce o ai postumi di un trauma.

Per rimediare a questi semplici cause basta il trattamento con prodotti cosmetici specifici, ma attenzione a non sottovalutare i segnali perché potrebbero presentarsi insieme ad altri sintomi. Se, oltre ad avere questa caratteristica alle mani ci sentiamo più stanchi e avvertiamo dolori addominali é bene sottoporsi ad un urgente controllo medico.

Se si presentano più sintomi è consigliabile un accertamento medico

Dopo un’attenta visita saranno prescritti degli esami specifici in modo da scongiurare complicanze come l’anemia o l’ipotiroidismo.

Quest’ultima è una sindrome causata da un’insufficiente produzione degli ormoni tiroidei su vari tessuti. La tiroide infatti non riesce a produrre una quantità sufficiente di ormoni e conseguentemente si registra uno squilibrio in tutto il nostro organismo. La prima conseguenza dell’ipotiroidismo é il rallentamento dei processi metabolici.

Ma soprattutto in una fase precoce di questa patologia i sintomi sono ben poco evidenti. Ecco perché è consigliabile prestare particolare attenzione ai piccoli segnali che ci manda il nostro corpo in modo da poter intervenire tempestivamente e scongiurare l’insorgere di altre malattie.

Perciò se oltre al tipico aspetto delle unghie notate stanchezza, costipazione, capelli assottigliati e fragili, debolezza e crampi muscolari sarebbe bene che vi sottoponeste ad indagini più accurate in modo da escludere qualsiasi patologia più seria.