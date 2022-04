Tutto in famiglia, vi ricordate la famiglia Kyle? Ecco come sono diventati gli attori della serie

Tutto in famiglia è stata una delle sitcom più popolari agli inizi del Duemila. I protagonisti della serie ci hanno tenuto compagnia facendoci ridere con le loro avventure. Vediamo come sono diventati oggi, dopo tanti anni.

Tra le sitcom più famose dei primi anni Duemila, Tutto in famiglia ha lasciato certamente il segno tra i telespettatori.

La serie statunitense ha debuttato in Italia nel 2004 ed è stata trasmessa fino al 2007, prima su Disney Channel e successivamente su Italia 1.

La sitcom racconta della famiglia Kyle. Composta dal padre, Michael, la madre, Janet, e i tre figli: Junior, il primogenito, Claire Marie e la piccola Kady. Come sono diventati, oggi, i protagonisti della serie dopo tanti anni?

Il cast di Tutto in famiglia oggi

Iniziamo con Michael. Il padre della famiglia Kyle è stato interpretato da Damon Wayans. Quest’ultimo fa parte di una celebre famiglia di attori e, dopo Tutto in famiglia, ha continuato a recitare prendendo parte a numerosi film e serie. Tra i suoi ultimi progetti, spicca la serie di successo Lethal Weapon, nella quale interpreta il detective Roger Murtaugh.

Tisha Campbel-Martin ha recitato nella sitcom nel ruolo di Janet. Successivamente, ha partecipato ad altri progetti cinematografici e televisivi. Tra i più recenti, possiamo menzionare le serie Dr. Ken, Beautiful e L’uomo di casa. Inoltre, nel 2015 ha debuttato come cantante con il suo primo singolo Steel Here.

Passiamo al primogenito Junior, soprannominato “testone” e interpretato da George O. Gore II. Anche lui ha portato avanti la sua carriera da attore. Dopo Tutto in famiglia, è entrato nel cast del poliziesco New York Undercover.

Jennifer Freeman è l’attrice che ha recitato nel ruolo della seconda figlia, Claire. In seguito all’esperienza, ha continuato a recitare partecipando ad altri telefilm con ruoli secondari, quali The O.C. Ma grazie alla sua bellezza, è riuscita ad affermarsi come modella, dedicandosi a tempo pieno a tale carriera.

Anche Parker McKenna Posey, che nella sitcom interpreta Kady, crescendo è diventata una bellissima donna. Dopo la serie, è apparsa in alcuni film e serie televisive. Nel 2019 ha preso parte alla serie Games People Play. Anche se la sua presenza nel mondo dello spettacolo è diminuita, è seguitissima sui social.

Infime abbiamo Noah Gray-Cabey. L’attore ha recitato in Tutto in famiglia nel ruolo del piccolo Franklin Aloisius Mumford, il brillante fidanzatino di Kady. Col passare degli anni si è affermato come attore, recitando in numerose serie – attualmente, è nel cast di Pretty Little Liars: The Perfectionists – e come pianista.