Chiara Biasi, il suo vestito trasparente senza reggiseno stende tutti.. non ha rivali!

Una foto in rete mette in evidenza tutte le curve di Chiara Biasi. Il vestito che indossa non lascia spazio all’immaginazione.

I commenti dei fan non si sono fatti attendere. Per Chiara Biasi, la famosa modella nostrana, è stato un tripudio di like e complimenti. Un account di Instagram ha deciso di pubblicare una fotografia con lei in un vestito molto osé, da far stropicciare gli occhi a tutti gli amatori delle belle donne e dei bei vestiti.

Lei, oltre ad essere una splendida modella, è anche una influencer. Sono oltre 3 milioni le persone che la seguono e che non possono fare a meno di guardare le sue storie e i suoi post. L’imprenditore Oscar Branzani è un suo ex fidanzato, noto anche per esser stato un tronista ad Uomini e Donne.

Anche il calciatore Simone Zaza ha avuto una relazione con lei, ma si è conclusa nel 2018. La sua data di nascita si attesta al 2 marzo 1990, nella città di Pordenone. Pesa 51 kg ed è alta 1,67 m.. Possiede anche parecchi tatuaggi, tra cui una luna con una stella, la mano di Fatima, una croce e la scritta ‘Libera’.

Il vestito di Chiara Biasi che ha fatto perdere la testa ai suoi follower

La ragazza è solita mostrare le sue forme sul proprio account di Instagram e lo fa anche tramite dei vestiti molto attillati. Questa volta, a farle vedere è stato un altro account, quello di vipitaliane. Il motto di questo profilo è: “sarà la bellezza a salvare il mondo”. Già queste parole lasciano intendere di cosa si occupa.

Questo account possiede più di 500 mila follower ed è solito mostrare le immagini delle splendide vip nostrane. Lo fa mettendo in risalto i lineamenti e le curve, oltre che scrivendo didascalie inerenti la loro bellezza. In quella riguardante la Biasi, vi è scritto un semplice “buonanotte”. Un’unica parola, ma che rende chiara l’idea di quanto venga auspicata una notte ricca di bei sogni.

I like rilasciati sul post sono stati oltre i 500, a parte la miriade di commenti arrivati e ricchi di apprezzamenti. Infatti, l’immagine di lei con un vestito attillatissimo e senza reggiseno lascia intendere tutto. Non si può che restare a bocca aperta e augurarsi di avere nella propria vita tanta bellezza, cosa non semplice, ma sempre sognabile da tutti.