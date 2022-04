Eva Henger, una bellezza senza tempo | In costume sembra una sirena

Oggi 49enne, l’ex pornostar ungherese vanta ancora un fisico da far invidia a donne molto più giovani. Guardate voi stessi

E’ stata il sogno erotico di tanti tra adolescenti e non solo. Ma, nonostante il tempo passi per tutti – e quindi anche per lei – Eva Henger continua a essere un vero e proprio splendore. Se non ci credete, guardate che fisico pazzesco ci mostra in una delle sue ultime foto in bikini.

Oggi 49enne, Eva Henger è una delle pornostar (oggi ex pornostar) più note della generazione successiva ai miti Moana Pozzi, Cicciolina e Selen. Di nazionalità ungherese, ma naturalizzata italiana, ha fatto fortuna soprattutto nel nostro Paese.

Negli anni, infatti, oltre alla carriera nel mondo dell’hard, è diventata un personaggio televisivo anche sulle reti e nelle trasmissioni generaliste. Eppure, la sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia recitando in diversi episodi della nota serie “L’ispettore Derrick”.

Ma è ovviamente l’incontro con il futuro marito Riccardo Schicchi ad aprirle le porte nel mondo del cinema porno. Il debutto è del 1993, in un film in cui vediamo anche il celeberrimo Rocco Siffredi. Anche mentre si dedica al porno, comunque, sfila per diversi brand importanti della moda.

Tralasciando la lunghissima serie di film hard, la vediamo anche in diversi film, non solo comici e non solo italiani. Qualche titolo: “Fantozzi – Il ritorno” (1996), “E adesso sesso” (2001), “Le barzellette” (2004), “Torno a vivere da solo” (2008). Ma vi sorprenderà sapere che la bella Eva Henger è anche nel cast del film “Gangs of New York”, di Martin Scorsese, nel 2002.

Dicevamo, quindi, di una carriera anche nella televisione. Con diverse partecipazioni, tra cui “Ciao Darwin”, ma anche “Stracult”, “Convenscion”. Gli anni di maggiore presenza sono i primi anni 2000. Partecipa anche a diversi reality, tra cui “La fattoria”, il “Grande Fratello” e “L’isola dei famosi”.

Fisico da urlo a 49 anni

Eva Henger è una delle poche attrici del mondo pornografico ad essere riuscite a travalicare i confini di un settore che, per conformismo puramente italiano, è sempre stato visto come un tabù. Ovviamente, molto l’ha aiutata la sua incredibile bellezza, anche oggi.

Una bellezza che non sfiorisce, come dimostra uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram dalla bella ungherese. “Per giudicare un uomo bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, delle sue sventure, delle sue emozioni” scrive a commento di alcune foto che la ritraggono in piscina, sotto un sole cocente.

Un bikini e una posa che la fanno somigliare a una sirena. Eva Henger è bella come una sirena. E rimarremmo a guardare per ore le sue foto…