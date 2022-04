Roberto Farnesi, la sua prima volta | La rivelazione dell’attore lascia tutti a bocca aperta

Amato dalle donne e sex symbol conosciuto grazie alle soap opera. Questa volta l’attore riesce a spiazzare tutti non con un’ ottima interpretazione ma con un qualcosa di molto più personale.

Uno degli attori simbolo del genere soap opera italiane. Roberto Farnesi è, da sempre, un sex symbol e idolo delle donne. Tutte, però, dovranno mettersi l’anima in pace, perché il suo cuore è impegnato.

Toscano, l’esordio di Roberto Farnesi avviene nel 1994 come attore di fotoromanzi, divide la sua attività professionale tra cinema, televisione e pubblicità (spot e videoclips).

Volto principale in alcune delle soap opera e fiction di maggiore successo degli ultimi vent’anni. Ripercorriamo insieme la carriera di Roberto Farnesi.

Dal 2001 al 2003 è nel cast, con un ruolo di primo piano nella fortunata soap opera “CentoVetrine”. Nel 2003 e nel 2005, invece, indossa la divisa per la fiction “Carabinieri”. Nel 2006 è protagonista, insieme a Kasia Smutniak, della miniserie tv in otto puntate, Questa è la mia terra, diretta da Raffaele Mertes e trasmessa da Canale 5. E dal 2018, con un’attività tuttora in corso, recita nella fiction “Il paradiso delle signore”.

Quanto al cinema, partecipa ai film Paparazzi (1998), regia di Neri Parenti, Un tè con Mussolini (1999), regia di Franco Zeffirelli, in cui ha il ruolo di “Maurizio”. Nel 2008 ritorna sul grande schermo con il film di Carlo Verdone, dal titolo “Grande, grosso e… Verdone”. Meno presente negli ultimi anni dato che il suo ultimo film è addirittura del 2016 e si intitola “Infernet”.

“…mai provato niente che neanche si avvicini a questo…”

Da alcuni anni Roberto Farnesi è legato a una donna molto più giovane di lui. Lei si chiama Lucya Belcastro, ha 28 anni ed è una studentessa universitaria. Proprio pochi mesi fa, nel 2021, il popolare attore toscano è diventato per la prima volta papà all’età di 52 anni.

Insomma, nell’ultimo periodo si può dire che la sua vita sia maggiormente intensa sotto il profilo personale e familiare, che non per quanto concerne la carriera attoriale. Ed è dedicato proprio alla nascita della piccola e bellissima Mia uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram dal popolare attore.

Una foto tenerissima, che vede Farnesi vicino, fronte contro fronte, naso contro naso, alla piccola Mia. “…mai provato niente che neanche si avvicini a questo…” scrive a commento dello scatto. E l’hashtag non può che essere #love. Una tenerezza che il suo folto pubblico di followers apprezza moltissimo.