Andrea Delogu, la rossa che infiamma | Sul letto senza veli…foto da cardiopalma

Andrea Delogu è senza dubbio il fenomeno televisivo degli ultimi anni. Una conduttrice dall’incontenibile simpatia, ma che nasconde un lato da seduttrice. Ultimamente ha deciso di far impazzire i suoi fan pubblicando una foto senza veli. E il risultato è stato ovviamente un boom di like.

Nata professionalmente alla radio dove da anni conduce la trasmissione La versione delle due, su Radio2 accanto a Silvia Boschero. È una personalità frizzante che difficilmente non si nota e per questo sta avendo uno straordinario successo anche in televisione.

Andrea Delogu ha raccontato inoltre della sua infanzia quantomeno particolare. La bella conduttrice infatti è cresciuta nella comunità di San Patrignano. Suo papà Walter Delogu era infatti l’autista di Vincenzo Muccioli.

Andrea Delogu ha fatto della sua dislessia un punto di successo

Andrea non ha mai nascosto la sua vita privata. Ha raccontato al suo pubblico senza nascondersi di aver scoperto solo in età adulta di soffrire di dislessia e discalculia e per questo si è impegnata per i diritti di queste persone speciali. È stata infatti l’autrice del libro Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica.

Da quella prima esperienza sono susseguiti altri due romanzi dall’eccezionale successo, La collina nel quale sono raccontate le vicende della sua infanzia in comunità e il suo ultimo romanzo horror, Contrappasso.

Anche sulla sua vita sentimentale sappiamo che è stata sposata con l’attore Francesco Montanari. Nel 2021, sorprendentemente però la coppia si è separata nonostante si mostrassero frequentemente sui social in grandissima sintonia. I due non hanno mai avuto figli, ma per Andrea questo non è mai stato un problema.

Oggi Andrea é accanto al modello Luigi Bruno che ha compiuto da poco 23 anni. Cerca però, su questa nuova storia, di mantenere un certo riserbo in modo da tutelarsi dalle malelingue.

Andrea in televisione ha esordito nel 2002 tra il corpo di ballo di Mai dire domenica, ma ultimamente è stata conduttrice di un programma tutto suo nella seconda serata di Rai2 intitolato Tonica.

Ecco lo scatto dove si mostra come mamma l’ha fatta

La Delogu é insomma un fenomeno emergente che sta spopolando in radio, in televisione ma soprattutto sul web. La sua brillantezza le permette di giocare anche con la sua straordinaria bellezza. Non è raro vedere sulla sua pagina Instagram degli scatti dalla sensualità travolgente accompagnati da didascalie ironiche e maliziose.

E questo il caso della sua ultima foto che la ritrae nuda nella parte superiore del corpo in una posa provocante sul letto. Il web è ovviamente impazzito e Andrea, con quella sua fisicità mediterranea che rasenta la perfezione ha saputo attirare gli occhi di milioni di follower. In effetti é veramente bellissima con quella sua chioma rossa sbarazzina che le accarezza le nudità. Come resistere di fronte ad una bellezza così prorompente?